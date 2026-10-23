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GOSSIP - LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Δύο τραγουδιστές πήραν την άδειά του για να ερμηνεύουν τα τραγούδια του

Καρβέλας
clock 19:00 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σύμφωνα με την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, δύο γνωστοί τραγουδιστές φέρονται να έχουν ήδη απευθυνθεί στον Νίκο Καρβέλα, ζητώντας την άδειά του για να ερμηνεύουν τραγούδια που έχει γράψει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Μιχάλης Ρακιντζής είναι οι δύο καλλιτέχνες που έχουν ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας την άδεια του Νίκου Καρβέλα για να τραγουδούν κομμάτια του.

Θυμίζουμε πως, αφορμή για τη διαμάχη Βίσση-Καρβέλα στάθηκε η συναυλία της πρώτης στο ΟΑΚΑ, με τον μουσικοσυνθέτη να τοποθετείται μέσω ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούσαν την καλλιτεχνική και οικονομική πλευρά της συνεργασίας τους, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως υπάρχουν χρωστούμενα. Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια έδωσε τη δική της απάντηση, τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα από μέρους της παραγωγής

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