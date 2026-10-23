Pizza Fan: Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες – Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή

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Ποινική δίωξη για κακουργήματα ασκήθηκε στους 23 συλληφθέντες για την υπόθεση φοροδιαφυγής της Pizza Fan, με ζημία τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν κατά περίπτωση αφορούν:

τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ,

την υποβολή ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος,

άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις και

ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 126 άτομα με 23 συλληφθέντες να καλούνται να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή. Ωστόσο, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία.

Mεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ένα πρόσωπο που φέρεται να κατείχε τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία, λογιστές, ο προγραμματιστής του επίμαχου λογισμικού που βοηθούσε στην απόκρυψη του ΦΠΑ και υπεύθυνοι καταστημάτων της αλυσίδας.

«Στοιχεία υπερβολής στις αποδιδόμενες πράξεις»

Εξερχόμενος από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο δικηγόρος Όθων Παπαδόπουλος, ο οποίος υπερασπίζεται κατηγορούμενος της υπόθεσης, τόνισε ότι βρίσκει υπερβολικές κάποιες από τις αποδιδόμενες πράξεις:

«Διαφωνούμε με τη δίωξη. Θα ζητήσουμε προθεσμία για να προετοιμαστούμε ενόψει της απολογίας μας, που ακόμη δεν έχει οριστεί. Θα οριστεί η ημέρα και η ώρα της απολογίας, κατά την οποία θα δώσουμε όλες τις εξηγήσεις μας σχετικά με τις αποδιδόμενες πράξεις», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για στοιχεία υπερβολής στις αποδιδόμενες πράξεις, επισημαίνοντας ότι η υπεράσπιση θα διαμορφώσει πληρέστερη άποψη αφού πρώτα μελετήσει το διαθέσιμο υλικό της δικογραφίας.

Η καταγγελία που «ξετύλιξε» το κουβάρι

Η έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες στην Οικονομική Εισαγγελία, οι οποίες αφορούσαν τις εισφορές των εργαζομένων. Όπως διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση των καταγγελιών σε ορισμένα καταστήματα δηλώνονταν λιγότερες ώρες εργασίας, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Στη συνέχεια η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτάθηκε και αποκάλυψε έναν ευρύτερο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ, ο οποίος φέρεται είχε τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον από το 2022 αν και η η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας κα Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι η υπόθεση ίσως ξεκινά ακόμη και από το 2016.

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