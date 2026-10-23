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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: "Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό, Εκεί λογοδοτώ"

μαρία
clock 13:00 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Μπεκατώρου μιλά στο περιοδικό Instyle για την πίστη της στο Θεό, την τύχη και την ανατροπή στην καριέρα της.

Σε έχει βοηθήσει; Σου έχει δώσει δύναμη;

Δεν είναι μόνο αυτό. Είμαι πολύ δίκαιος άνθρωπος. Γιατί έτσι με έμαθαν η μητέρα και ο πατέρας μου, μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία. Από τη στιγμή που λογοδοτώ εκεί ξέρω ότι πρέπει να κάνω σωστά πράγματα, να μην στενοχωρώ τους ανθρώπους, να δουλεύω αξιοκρατικά. Εμένα ο Θεός μου δίνει τα σημάδια και, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής έχω δει πολλά σημάδια και για το καλό και για το κακό που έρχεται.

Είχα και τύχη. Δεν γίνεται να μην έχεις τύχη, όταν είμαι μέχρι το 2010 στο Telecity, που νόμιζα ότι εκεί θα κλείσω την καριέρα μου και ξαφνικά έρχονται όλα τούμπα και ανοίγει ένας δρόμος και φως, φως παντού. Τύχη δεν είναι αυτό; Είναι τύχη. Απλά εγώ την τύχη, αυτό το άγγιγμα, το πήρα και το δούλεψα πάρα πολύ με τη συνέπεια μου και την πίστη μου και τα κατάφερα. Αλλά δεν έβλεπα το επόμενο βήμα ποτέ. Δηλαδή κι όταν άρχισα να γίνομαι γνωστή, δεν έβλεπα το επόμενο βήμα. Δεν ήξερα τι θα γίνει μετά, ούτε το ανέμενα.

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