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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίλο: «Κρατάμε το πάθος που είχαμε»

λιλο
clock 22:34 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Κλίντμαν Λίλο ήταν ο πρωταγωνιστής στο σημερινό παιχνίδι του ΟΦΗ με αντίπαλο τη Λεβερκούζεν, κρατώντας με τις συνολικά 14 επεμβάσεις του χαμηλά τον δείκτη του σκορ.

Μετά το φινάλε του αγώνα στο Παγκρήτιο, τόνισε: “Ηταν ένα όμορφο παιχνίδι, μεγάλη ομάδα η Λεβερκούζεν. Δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και προσπαθήσαμε. Δυστυχώς χάσαμε, αλλά παλέψαμε. Κρατάμε το πάθος που είχαμε και πολλές φορές κάναμε τη Λεβερκούζεν να δυσκολευτεί. Η συνέχεια θα είναι καλύτερη, είμαι αισιόδοξος. Οι ακαδημίες του ΟΦΗ μεγαλώνουν και όλοι μπορούν να πάρουν τις ευκαιρίες τους, όπως ο Σιτμαλίδης” ήταν τα λόγια του Αλβανού τερματοφύλακα του ΟΦΗ

Να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του,απέδωσε τα εύσημα στον Λίλο για τη θαυμάσια εμφάνιση του.

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