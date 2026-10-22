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GOSSIP - LIFESTYLE

Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του

απόστολος λύτρας
clock 22:00 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σελίδα στην προσωπική του ζωή έχει γυρίσει ο Απόστολος Λύτρας μετά το διαζύγιό του. Στην εκπομπή Πρωινό, προβλήθηκε φωτογραφία του ποινικολόγου από έξοδό του στα νότια προάστια μαζί με τη μελαχρινή συνοδό του.

Όπως ανέφεραν, η γυναίκα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο μόντελινγκ και ανάμεσά τους υπήρχε μία οικειότητα και για μια γνωριμία που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

«Νέα σελίδα στη ζωή του ο Απόστολος Λύτρας. Τι να κάνουμε; Είναι ερωτιάρης. Είναι ερωτιάρης και ερωτήλος. Δεν το κρύβει άλλωστε. Τώρα; Ποια είναι; Θα μας πει κανένας;», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

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