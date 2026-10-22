Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του

Σελίδα στην προσωπική του ζωή έχει γυρίσει ο Απόστολος Λύτρας μετά το διαζύγιό του. Στην εκπομπή Πρωινό, προβλήθηκε φωτογραφία του ποινικολόγου από έξοδό του στα νότια προάστια μαζί με τη μελαχρινή συνοδό του.

Όπως ανέφεραν, η γυναίκα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο μόντελινγκ και ανάμεσά τους υπήρχε μία οικειότητα και για μια γνωριμία που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

«Νέα σελίδα στη ζωή του ο Απόστολος Λύτρας. Τι να κάνουμε; Είναι ερωτιάρης. Είναι ερωτιάρης και ερωτήλος. Δεν το κρύβει άλλωστε. Τώρα; Ποια είναι; Θα μας πει κανένας;», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε επίσης

Σχοινάς - Γαρμπή: «Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει, το έχουμε κερδίσει»

Λάτσιος - Μενεγάκη: Η κόρη τους Βαλέρια έγινε δεκτή στο London School of Economics