Αυστρία: Χιλιάδες φοιτητές αναμένεται να βγουν στους δρόμους της Βιέννης

Χιλιάδες φοιτητές αναμένεται να βγουν σήμερα το απόγευμα στους δρόμους της Βιέννης για να διαμαρτυρηθούν κατά του προϋπολογισμού για τα πανεπιστήμια, τον οποίο θεωρούν ανεπαρκή για να συμβαδίσει με τον πληθωρισμό και το αυξανόμενο κόστος ζωής.

"Αναμένουμε μεγάλη προσέλευση και αναμένουμε φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενους από άλλες περιοχές", δήλωσε στο AFP η Μπιάνκα Ίβαν, η εκπρόσωπος της εθνικής φοιτητικής ένωσης της Αυστρίας χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε ακριβή αριθμό. Η αστυνομία από την πλευρά της αναμένει περίπου 20.000 συμμετέχοντες με φοιτητές από άλλες πόλεις, κυρίως από το Σάλτσμπουργκ, το Ινσμπρουκ και το Γκρατς.

Το κίνημα έχει επίσης την υποστήριξη της Ενωσης Αυστριακών Πανεπιστημίων (Uniko), του συνδικάτου του δημόσιου τομέα (GÖD) και του συνδικάτου των δημοσίων υπαλλήλων (GÖD).

Η οργή προκλήθηκε από την ανακοίνωση αυτού του σαββατοκύριακου ότι η χρηματοδότηση για τα 23 δημόσια πανεπιστήμια της χώρας θα παραμείνει στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2028 και 2030, ενώ οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων εκτιμούν ότι χρειάζονται τουλάχιστον 18 δισεκατομμύρια ευρώ για να διατηρηθούν τα τρέχοντα επίπεδα.

Σύμφωνα με αυτούς, η ανακοινωθείσα χρηματοδότηση θα οδηγήσει στην κατάργηση περίπου μίας στις δέκα θέσεις διδασκαλίας, καθώς και σε μειώσεις μαθημάτων και καθυστερήσεις σε ερευνητικά έργα. Προειδοποιούν επίσης για τις συνέπειες για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, με πιθανό αντίκτυπο στη φροντίδα των ασθενών και την ιατρική εκπαίδευση.

"Για τους φοιτητές αυτό θα μπορούσε να έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες: λιγότερες διαλέξεις στα αμφιθέατρα και υπερπλήρεις κατεθυνομένες εργασίες, μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για τις αίθουσες εξετάσεων και χαμηλότερη ποιότητα επίβλεψης", υποστηρίζει η Μπιάνκα Ίβαν.

Οι φοιτητές φοβούνται επίσης ότι «η Αυστρία θα χάσει οριστικά την ελκυστικότητά της ως επιστημονικού κέντρου», ενώ ενόψει του διεθνούς ανταγωνισμού, «θα πρέπει να επενδύουμε σε καλές συνθήκες σπουδών και έρευνας», πρόσθεσε.

Η τριμερής κυβέρνηση συνασπισμού (συντηρητικοί, σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθεροι), από την πλευρά της, υπερασπίζεται την ανάγκη για περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η υπουργός Έρευνας Εύα-Μαρία Χόλτσλαϊτνερ, από την πλευρά της, τόνισε ότι τα πανεπιστήμια είναι ελεύθερα να αποφασίσουν αυτόνομα ποιες θέσεις θα πρέπει να ανανεωθούν και ποιες «ενδέχεται να μην είναι πλέον απαραίτητες».

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