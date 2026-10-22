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ΚΟΣΜΟΣ

Πεισματάρα και πονηρή: Ο διάσημος θηλυκός καρχαρίας επέστρεψε στο κανάλι όπου είχε εγκλωβιστεί

καρχαρίας Νότια Κορέα
clock 14:56 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Μπουκάνγκι, ο θηλυκός καρχαρίας που έγινε διάσημος στην Νότια Κορέα και απελευθερώθηκε χθες από το κανάλι του Μπουσάν όπου είχε εγκλωβιστεί από τον Σεπτέμβριο, επέστρεψε στο κανάλι λίγες ώρες μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού της, ανακοίνωσαν οι αρχές που ανησυχούν για την υγεία της.

Το ζώο είχε οδηγηθεί χθες με επιτυχία εκτός του καναλιού μέσω διχτυών στερεωμένων σε πλωτήρες. Αλλά λίγες ώρες μετά βούτηξε κάτω από το δίχτυ που είχε τοποθετηθεί για να το εμποδίσει να επιστρέψει και βρέθηκε πάλι να κολυμπά στα νερά του καναλιού, όπου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι χαμηλές θερμοκρασίες γίνονται επικίνδυνες για την υγεία του.

Ο καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων «βρίσκεται αυτήν την στιγμή ανάμεσα στο εξωτερικό δίχτυ και σε ένα εσωτερικό δίχτυ που έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 30 ή 40 μέτρων από την είσοδο του καναλιού, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Ωκεανών.

Νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού ξεκίνησε το πρωί. Συγκεκριμένα, το εξωτερικό δίχτυ αφαιρέθηκε για να επιτρέψει στην Μπουκάνγκι να κολυμπήσει προς τα ανοικτά.

Ο καρχαρίας έγινε ατραξιόν για το κοινό τις τελευταίες εβδομάδες. Περισσότεροι του 1,6 εκατομμυρίου άνθρωποι επισκέφθηκαν το κανάλι για να τον δουν. Αλλά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ανησυχούν βλέποντας στην παρουσία του ένα ανησυχητικό σημάδι: συσχετίζουν την εμφάνισή του με την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, η οποία ωθεί τα ψάρια των θερμών υδάτων προς τον βορρά. Ακολουθώντας την λεία τους, οι υποτροπικοί καρχαρίες κινούνται επίσης προς τον βορρά.

*Φωτογραφία: REUTERS/Kim Hong-Ji

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