Πεισματάρα και πονηρή: Ο διάσημος θηλυκός καρχαρίας επέστρεψε στο κανάλι όπου είχε εγκλωβιστεί

H Μπουκάνγκι, ο θηλυκός καρχαρίας που έγινε διάσημος στην Νότια Κορέα και απελευθερώθηκε χθες από το κανάλι του Μπουσάν όπου είχε εγκλωβιστεί από τον Σεπτέμβριο, επέστρεψε στο κανάλι λίγες ώρες μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού της, ανακοίνωσαν οι αρχές που ανησυχούν για την υγεία της.

Το ζώο είχε οδηγηθεί χθες με επιτυχία εκτός του καναλιού μέσω διχτυών στερεωμένων σε πλωτήρες. Αλλά λίγες ώρες μετά βούτηξε κάτω από το δίχτυ που είχε τοποθετηθεί για να το εμποδίσει να επιστρέψει και βρέθηκε πάλι να κολυμπά στα νερά του καναλιού, όπου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι χαμηλές θερμοκρασίες γίνονται επικίνδυνες για την υγεία του.

#IGR: South Korean authorities have launched a third attempt to guide Bukangi, an endangered female dusky shark, back into the open sea after it spent more than a month trapped in a canal in Busan. The 3-metre-long shark has reportedly suffered minor injuries after brushing against the canal walls. With no signs of feeding and temperatures expected to drop, officials are concerned about its health. The shark has also attracted widespread public attention, drawing more than 1.6 million visitors to the waterfront park by October 20. — India Global Review (@IGR_Media) October 21, 2026

Ο καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων «βρίσκεται αυτήν την στιγμή ανάμεσα στο εξωτερικό δίχτυ και σε ένα εσωτερικό δίχτυ που έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 30 ή 40 μέτρων από την είσοδο του καναλιού, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Ωκεανών.

Νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού ξεκίνησε το πρωί. Συγκεκριμένα, το εξωτερικό δίχτυ αφαιρέθηκε για να επιτρέψει στην Μπουκάνγκι να κολυμπήσει προς τα ανοικτά.

Ο καρχαρίας έγινε ατραξιόν για το κοινό τις τελευταίες εβδομάδες. Περισσότεροι του 1,6 εκατομμυρίου άνθρωποι επισκέφθηκαν το κανάλι για να τον δουν. Αλλά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ανησυχούν βλέποντας στην παρουσία του ένα ανησυχητικό σημάδι: συσχετίζουν την εμφάνισή του με την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, η οποία ωθεί τα ψάρια των θερμών υδάτων προς τον βορρά. Ακολουθώντας την λεία τους, οι υποτροπικοί καρχαρίες κινούνται επίσης προς τον βορρά.

*Φωτογραφία: REUTERS/Kim Hong-Ji

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