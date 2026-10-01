Καρχαρίας παγιδεύτηκε σε κανάλι στη Νότια Κορέα - Πάνω από 600.000 άνθρωποι έσπευσαν να τον δουν

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Ένα ασυνήθιστο θέαμα έχει προσελκύσει περισσότερους από 600.000 επισκέπτες στη νοτιοκορεατική πόλη Μπουσάν, καθώς ένας καρχαρίαςέχει παγιδευτεί σε στενό τεχνητό κανάλι στην περιοχή του νότιου λιμανιού.

Ο καρχαρίας εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 18 Σεπτεμβρίου και έκτοτε παραμένει εγκλωβισμένος στο κανάλι. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες τον έχουν ονομάσει «Μπουκάνγκ-ι» (Bukang-i), από την κορεατική ονομασία του Βόρειου Λιμανιού του Μπουσάν, «Buk Hang», σε συνδυασμό με την κατάληξη «-i», που χρησιμοποιείται συχνά σε κορεατικά ονόματα.

Επιχείρηση για να επιστρέψει στη θάλασσα

Η παρουσία του καρχαρία έχει μετατρέψει το σημείο σε πόλο έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ παράλληλα οι αρχές ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας του, καθώς το ζώο παραμένει για ημέρες σε έναν στενό και τεχνητό υδάτινο διάδρομο.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιες αρχές πραγματοποίησαν επιχείρηση προκειμένου να οδηγήσουν τον «Μπουκάνγκ-ι» πίσω στην ανοιχτή θάλασσα.

Ωστόσο, η πρώτη προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς ο καρχαρίας δεν εγκατέλειψε το κανάλι και παρέμεινε στο σημείο.

Νέα προσπάθεια με δίχτυα

Οι αρχές σχεδιάζουν να επαναλάβουν την επιχείρηση την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας επιπλέον εξοπλισμό, μεταξύ άλλων και δίχτυα, προκειμένου να καταφέρουν να απομακρύνουν με ασφάλεια τον καρχαρία από το κανάλι και να τον επιστρέψουν στο φυσικό του περιβάλλον.

Μέχρι τότε, ο εγκλωβισμένος καρχαρίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο απρόσμενα αξιοθέατα του Μπουσάν, προσελκύοντας πάνω από 600.000 ανθρώπους που θέλουν να τον δουν από κοντά.