Ημιμαραθώνιος Κρήτης: Η κακοκαιρία φέρνει αλλαγές – Αναμονή για την τελική απόφαση για τον αγώνα

Αλλαγές στη διαδικασία παραλαβής των πακέτων συμμετοχής στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για αυξημένη βροχόπτωση το Σάββατο στο Ηράκλειο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και προκειμένου η διαδικασία να πραγματοποιηθεί σε κλειστό και προστατευμένο χώρο, η παραλαβή των πακέτων μεταφέρεται στο παλιό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, δίπλα στον Θεατρικό Σταθμό και ακριβώς έξω από το λιμάνι.

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για όσους δεν καταφέρουν να παραλάβουν το υλικό τους το Σάββατο, θα υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής στο Αρκαλοχώρι την Κυριακή, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Αναμονή για την τελική απόφαση για τον αγώνα

Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του αγώνα την Κυριακή, οι διοργανωτές αναφέρουν ότι, με βάση τα μέχρι τώρα προγνωστικά, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι βελτιωμένες, με πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων.

Όπως επισημαίνεται, τα εντονότερα καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να επηρεάσουν κυρίως τη Δυτική Κρήτη, ενώ οι μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή του Ηρακλείου δεν αποτελούν από μόνες τους λόγο για αναβολή του αγώνα.

Ωστόσο, η τελική απόφαση για τη διεξαγωγή του Ημιμαραθωνίου αναμένεται να ληφθεί αργά την Παρασκευή ή το πρωί του Σαββάτου, όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Οι διοργανωτές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, των εθελοντών και όλων όσοι θα βρεθούν στη διοργάνωση.

Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι η διαδικασία παράδοσης του υλικού θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο, από τις 11:00 έως τις 18:00, στο νέο σημείο παραλαβής στο Ηράκλειο.

Νεότερη ανακοίνωση αναμένεται μόλις οριστικοποιηθεί η απόφαση για τη διεξαγωγή του αγώνα της Κυριακής.

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