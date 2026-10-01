Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου προς Γεωργιάδη: «Δεν είναι η φωτογραφία το θέμα, αλλά το ταβάνι που έπεσε»

Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την πτώση τμήματος της οροφής στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, απευθύνει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ηρακλείου.

Η επιστολή έρχεται μετά την ανάρτηση του υπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε φωτογραφία που κυκλοφόρησε σχετικά με το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς την ψευδή.

Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου αναγνωρίζει στην επιστολή της ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι ψεύτικη, αμφισβητεί όμως το συμπέρασμα ότι είναι δεδομένο ποιος τη δημιούργησε και ποιο ήταν το κίνητρο.

Οι γιατροί θέτουν στο επίκεντρο το ίδιο το περιστατικό στο Βενιζέλειο, υποστηρίζοντας ότι η πτώση τμήματος της οροφής αποτελεί το ουσιαστικό ζήτημα και όχι μόνο η αυθεντικότητα της φωτογραφίας που το συνόδευσε.

Η Ένωση εξετάζει τα πιθανά σενάρια

Στην επιστολή παρουσιάζονται τρία ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση της επίμαχης εικόνας: οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, δημοσιογράφοι ή η διοίκηση του νοσοκομείου και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα είχαν λόγο να δημιουργήσουν μια ψεύτικη εικόνα, καθώς, όπως αναφέρει, το πραγματικό περιστατικό ήταν αρκετό για να αναδειχθεί το πρόβλημα.

Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η εικόνα να δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από κάποιο μέσο ενημέρωσης, προκειμένου η είδηση να συνοδευτεί από φωτογραφικό υλικό.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά προς την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η ανάδειξη της πλαστότητας της φωτογραφίας μπορεί να μετατοπίζει τη συζήτηση από το ίδιο το περιστατικό και την κατάσταση των υποδομών του νοσοκομείου.

«Το ζήτημα είναι η πτώση της οροφής»

Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι, ανεξάρτητα από την προέλευση της επίμαχης φωτογραφίας, το γεγονός της πτώσης τμήματος της οροφής στο εφημερείο των ειδικευόμενων της Χειρουργικής παραμένει.

Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά στον χειρισμό του περιστατικού από τη διοίκηση του νοσοκομείου, με την Ένωση να υποστηρίζει ότι αρχικά επιχειρήθηκε να μην δημοσιοποιηθεί το γεγονός.

Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου καταλήγει με ιδιαίτερα σκληρή κριτική προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για την επίμαχη φωτογραφία δεν πρέπει να επισκιάσει τα ζητήματα ασφάλειας και τις ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων.

Η επιστολή κλείνει με την υπογραφή της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ηρακλείου, η οποία ζητά ουσιαστικά η συζήτηση να επικεντρωθεί στις συνθήκες εργασίας και στην κατάσταση των υποδομών του Βενιζελείου.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ



Με αφορμή την δημοσίευση που κάνατε ξεσκεπάζοντας τον δημιουργό της faκe φωτογραφίας από την πτώση μέρος του ταβανιού (συγνώμη ακίνδυνων επιχρισμάτων παλαιάς τοιχοποιίας) στο εφημερείο των ειδικευομένων της χειρουργικής, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες σκέψεις μας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ



1. Συμφωνούμε όλοι πως το γεγονός έγινε. Το παραδέχτηκε έστω και με καθυστέρηση η διοίκηση του νοσοκομείου που εσείς διορίσατε.



2. Συμφωνούμε όλοι πως η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι ψεύτικη.

Εκεί που θα διαφωνήσουμε είναι ποιος την έφτιαξε και γιατί.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ



1. Σωματείο εργαζομένων



2. Δημοσιογράφοι που σας αποστρέφονται



3. Εσείς και η διορισμένη από εσάς Διοίκηση του νοσοκομείου

ΜΕΘΟΔΟΣ



Για να βρούμε τον ένοχο όπως καλύτερα από εμάς ξέρετε, θα πρέπει να εξετάσουμε το κίνητρο και συγκεκριμένα να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιος ωφελήθηκε από την φωτογραφία;



1. Οι εργαζόμενοι δεν είχαν κανέναν λόγο να το κάνουν. Όσο και να τους τυφλώνει το αντιπολιτευτικό τους μένος, το να βγάλουν μια ψεύτικη φωτογραφία, που θα αποπροσανατόλιζε την κουβέντα από το γεγονός (πτώση ταβανιού) στις εντυπώσεις (φωτογραφία), δεν έχει καμία απολύτως λογική γιατί η πτώση του ταβανιού έγινε. Επίσης αν το είχαν κάνει οι εργαζόμενοι οι πρώτοι που θα το είχαν αναπαράγει θα ήταν τα τοπικά ΜΜΕ που δημοσίευσαν το γεγονός άμεσα. Η φωτογραφία δεν υπήρξε σε κανένα τοπικό site (από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε) και αρχίζει και εμφανίζεται όταν φτάνει στα Αθηναϊκά μέσα. Το να πιστεύουμε πως οι εργαζόμενοι έστειλαν άλλα δεδομένα στο Ηράκλειο και άλλα στην Αθήνα είναι υπόθεση επιστημονικής φαντασίας.



2. Οι Δημοσιογράφοι. Με δεδομένο πως τώρα τελευταία έχουν ενοχληθεί σφόδρα από την συμπεριφορά σας (κάτι που τους βρίζετε στα ραδιόφωνα, κάτι που τους κατηγορείτε για χασισοποτεία) μπορεί να αποφάσισαν να τσαλακώσουν λίγο την εικόνα σας μπας και επανέλθετε στις αρχικές σας ρυθμίσεις. Κίνητρο λοιπόν υπάρχει.



Δεύτερη πιθανότητα και μάλλον πιθανότερη: επειδή η είδηση δεν συνοδεύτηκε από φωτογραφία, ακριβώς γιατί ο σύλλογος εργαζομένων δεν έστειλε, κάποιο site έφτιαξε μια με ΑΙ προκειμένου να κάνει την παρουσίαση πιο ενδιαφέρουσα.



3. Εσείς και η διοίκηση. Είναι προφανές πως εσάς ευνοεί η ψεύτική φωτογραφία γιατί στο ερώτημα “γιατί δεν κάνετε τίποτα για ένα νοσοκομείο που λόγω παλαιότητας γίνεται επικίνδυνο για ασθενείς και προσωπικό;” εσείς απαντάται πως η φωτογραφία είναι ψεύτικη ελπίζοντας να την γλυτώσετέ ανώδυνα. Επίσης αρχικά η Διοίκηση προσπάθησε να αποσιωπήσει το γεγονός κλειδώνοντας το χώρο και συστήνοντας στους μάρτυρες να μην διαρρεύσουν τίποτα προς τα έξω. Τέλος είχατε όλο το χρόνο και χωρίς οχλήσεις να τροποποιήσετε το χώρο ώστε να μην υπάρχουν πειστήρια (την ξέρετε καλά την μέθοδο στην παράταξη σας και από τα Τέμπη)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ



Είχατε και το κίνητρο και τον χρόνο και τον τρόπο. Κατά την ταπεινή μας άποψη εσείς και η Διοίκηση είστε οι πρώτοι ύποπτοι.



Προσοχή για να μην μπερδευόμαστε σε αντίθεση με εσάς που είστε σίγουρος για τον αποστολέα της φωτογραφίας εμείς απλά λέμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο προφανή όσο τα παρουσιάζετε.



Τα μόνα προφανή και σίγουρα συμπεράσματα από την δημοσίευση σας είναι δυο:



1) Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων είναι απολύτως αναλώσιμοι. Και να τους πέσει στο κεφάλι κανένας σοβάς -συγνώμη ακίνδυνο επίχρισμα παλαιάς τοιχοποιίας sic- ενόσω ξεκουράζονται από μια εξαντλητική εφημερία δεν έγινε και τίποτα. Άλλωστε όπως έχετε δηλώσει η Ελλάδα παράγει περισσότερους γιατρούς από όσους μπορεί να καταναλώσει



2) Να προσέχουν οι εργαζόμενοι να μην καταγγέλλουν, να μην αποκαλύπτουν, να μην διαμαρτύρονται για την κατάσταση των δημόσιων νοσοκομείων γιατί θα τα αφήσετε να μαραζώσουν και θα τα κλείσετε. Και η αλήθεια είναι πως το εννοείτε αφού έχετε κλείσει νοσοκομεία στο παρελθόν και μάλιστα ζητώντας να μην σας κλέψει την δόξα η τρόικα.

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