Δημογραφικό: Μείωση γεννήσεων κατά 4,2% και θανάτων κατά 4% το 2025

Κατά 56.223 άτομα μίκρυνε περαιτέρω ο πληθυσμός της χώρας πέρυσι, με τις γεννήσεις να μειώνονται 4,2% σε σχέση με το 2024 και τους θανάτους να μειώνονται 4%.

Ειδικότερα, σύμφωνα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη χώρα, οι γεννήσεις το 2025 ανήλθαν σε 65.618 γεννήσεις (33.633 αγόρια και 31.985 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση 4,2% σε σχέση με το 2024 που ήταν 68.467 γεννήσεις (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών, οι οποίες ανήλθαν σε 422, μειωμένες 7% σε σχέση με το 2024 που ήταν 454.

Από την άλλη πλευρά, οι θάνατοι ανήλθαν σε 121.841 θανάτους (61.644 άνδρες και 60.197 γυναίκες), καταγράφοντας μείωση 4% σε σχέση με το 2024 που ήταν 126.916 θάνατοι (64.144 άνδρες και 62.772 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 208, μειώνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,8 το 2024 σε 3,2 το 2025.

Οι γάμοι ανήλθαν σε 36.810 γάμους (20.868 θρησκευτικοί και 15.942 πολιτικοί), παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,4% σε σχέση με το 2024, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 36.649 γάμοι (19.695 θρησκευτικοί και 16.954 πολιτικοί). Τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν σε 16.627, παρουσιάζοντας αύξηση 14,8% σε σύγκριση με το 2024 που ήταν 14.486. Στους γάμους του 2025 περιλαμβάνονται 100 γάμοι μεταξύ ανδρών και 95 μεταξύ γυναικών. Αντίστοιχα, στα σύμφωνα συμβίωσης περιλαμβάνονται 178 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 98 μεταξύ γυναικών.

Τα διαζύγια ανήλθαν σε 15.853, παρουσιάζοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το 2024 (15.532 διαζύγια). Αναφορικά με τον τύπο διαζυγίου, εκδόθηκαν 13.127 συναινετικά (82,8%) και 1.926 κατ' αντιδικία διαζύγια (12,1%), ενώ για 800 διαζύγια (5%) δεν δηλώθηκε ο τύπος διαζυγίου. Το 67,6% των διαζυγίων που εκδόθηκαν το 2025 αφορά σε γάμους που διήρκησαν 10 και πλέον έτη (10.722 διαζύγια). Τέλος, η αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους το 2025 ήταν 43,1 έναντι των 42,4 το 2024, των 37,5 το 2023, των 33,4 το 2022 και των 34,2 το 2021.

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