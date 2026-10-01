Κρήτη - Ρεκόρ βροχόπτωσης: "Πνίγηκαν" τ' Ανώγεια με 361 χιλιοστά νερού (χάρτης)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από την Τετάρτη 30/09 έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 01/10 στην Κρήτη, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω Χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

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Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Ανώγεια Ρεθύμνου έφτασε τα 361 mm (361,4 mm από την Τετάρτη 30/09 έως το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι έντονες βροχοπτώσεις βαθμιαία μετά το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10 έως και το μεσημέρι της Παρασκευής 02/10 πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά τμήματα. Όμως, από το απόγευμα της Παρασκευής 02/10, αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, που φαίνεται να διαρκεί έως και το απόγευμα της Κυριακής 04/10/2026.Χάρτης Κρήτης

Για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στο νησί της Κρήτης, θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

πηγή: Ι. Κωλέτσης, Γ. Κύρος, Κ. Λαγουβάρδος, meteo.gr

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