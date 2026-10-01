Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για πρώτη φορά: «Μου έριξαν κάτι στο ποτό, έσβησα έξω από το σπίτι μου»

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου περιέγραψε στην εκπομπή Πρώτος Καφέ με τη Ζήνα ένα περιστατικό που, όπως περιέγραψε, θα μπορούσε να της είχε στοιχίσει τη ζωή.

«Είχα ένα ατύχημα, που θα μπορούσε να ήταν θάνατος. Όταν είχα κόψει τα ναρκωτικά, έπινα αλκοόλ και μου έριξαν κάτι στο ποτό μου. “Έσβησα” στην πολυκατοικία απ’ έξω, πέρασε κάποιος και με πήγε στον Ευαγγελισμό. Αν είχα μπει στο σπίτι μου δεν θα με έβρισκε κανένας, γιατί έμενα μόνη μου και δεν μίλαγα με τους γονείς μου κάθε μέρα», αποκάλυψε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

Μιλώντας για την περίοδο των εξαρτήσεων, περιέγραψε την ένταση που βίωνε και τη στιγμή που αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο.

«Η μητέρα μου δεν είχε ενοχές όταν έμαθε ότι ξεκίνησα τις ουσίες, αλλά θυμό. Γενικά ήμουν πολύ ελεύθερη, δεν είχα ποτέ ηρεμία. Όταν έλειπαν οι γονείς μου έκανα πολύ σκοτεινές σκέψεις. Ήμουν πολύ σκοτεινά ή σε πολύ ένταση. Κάποια στιγμή, επειδή ήταν χρόνια αυτό το πράγμα, μπούχτισα, έφτασα στον πάτο, δεν άντεχα άλλο», εξομολογήθηκε.

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