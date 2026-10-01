Κρήτη: Ο Δήμος Χανίων στηρίζει τα αιτήματα των φοιτητών για τη φοιτητική στέγη

Ψήφισμα για τα ζητήματα της φοιτητικής στέγης στα Χανιά εξέδωσε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων επισημαίνοντας το οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα στον νομό, ειδικά για τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση και ψήφισμα του, στηρίζει και το σχετικό ψήφισμα των φοιτητικών συλλόγων για την αξιοποίηση των κτιρίων του Παλιού Ψυχιατρείου για την παροχή δωρεάν στέγασης στους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ.

«Σαν Δήμος Χανίων διεκδικούμε το σύνολο της έκτασης του Παλιού Ψυχιατρείου προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για την κοινωνική στέγη» αναφέρει το ψήφισμα με τη δημοτική Αρχή να τονίζει πως θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και παρέμβαση με στόχο την επίλυση προβλημάτων στέγης στον Δήμο.

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