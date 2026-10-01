Κρήτη: Σφραγίζεται το Φαράγγι της Σαμαριάς υπό τον φόβο ακραίων φαινομένων

Κλειστό θα παραμείνει το Φαράγγι της Σαμαριάς λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την Κρήτη, θέτοντας το νησί σε κατάσταση μέγιστης κινητοποίησης (κόκκινος συναγερμός).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), ο Εθνικός Δρυμός θα σφραγιστεί και από τις δύο εισόδους του. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών, λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων της Ε.Μ.Υ. (με ισχύ έως τις 4 Οκτωβρίου 2026), καθώς και τις σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Έλεγχοι και αποκατάσταση ζημιών πριν το άνοιγμα



Η επαναλειτουργία του φαραγγιού δεν θα γίνει αμέσως μετά την υποχώρηση των φαινομένων. Όπως ξεκαθαρίζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ:



Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού θα πραγματοποιήσουν αυτοψία σε όλο το μήκος της διαδρομής μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.



Θα εκτελεστούν άμεσα εργασίες για την επιδιόρθωση τυχόν καταστροφών που θα προκαλέσει η κακοκαιρία.



Πρωταρχικός στόχος παραμένει η διασφάλιση της ακίνδυνης διέλευσης των πεζοπόρων.

Η διοίκηση του Οργανισμού παρακολουθεί στενά τα επικαιροποιημένα δελτία της Ε.Μ.Υ. και αναμένεται να εκδώσει νεότερη ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες, η οποία και θα προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο που ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς θα ανοίξει ξανά για το κοινό.

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