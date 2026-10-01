Έφη Πίκουλα: O λόγος που είπε «όχι» σε συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Η Έφη Πίκουλα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Νωρίς - Νωρίς και μίλησε μεταξύ άλλων για τον γάμο της με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, αλλά και για τη σχέση που είχε με την αδελφή του, Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Δεν καταλάβαινα ότι ήμουν στην πιο διάσημη οικογένεια. Τώρα το βλέπω. Τώρα λέω, κοίταξε τι έζησα… έζησα με την Αλίκη. Ήμουν τυχερή λέω Έφη, κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν. Ήσουν τυχερή που έζησες σε αυτή την οικογένεια και δίπλα στην Αλίκη. Εκείνη την στιγμή δεν το καταλάβαινες»

«Είσαι σε μια οικογένεια, βλέπεις την Αλίκη σαν μέλος της οικογένειας, δεν την βλέπεις σαν σταρ. Όταν μου είπε να συνεργαστούμε, είπα όχι. Γιατί να συνεργαστώ; Εγώ είμαι στην οικογένεια. Επειδή είμαι στην οικογένεια; Όχι. Δεν αισθανόταν ανταγωνισμό. Τι να ανταγωνιστείς; Τη θεά; Για όνομα του Θεού… Ήταν ωραία, ήταν όμορφα», είπε χαρακτηριστικά.

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