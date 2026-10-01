Κομισιόν: Kαλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, για τις καθυστερήσεις πληρωμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου, σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή τονίζει ότι η Ελλάδα δε συμμορφώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Ιουνίου 2025, με την οποία διαπιστώθηκε ότι παρέβη την οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές, λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων στις πληρωμές των δημόσιων νοσοκομείων της προς τους προμηθευτές.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, οι δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υγειονομική μέριμνα πρέπει να εξοφλούν τους προμηθευτές εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες.

Ωστόσο, τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να υπερβαίνουν σημαντικά την προθεσμία αυτή. Τον Ιούνιο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια προμηθευτών ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το επίπεδο του 2019. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι «οι καθυστερήσεις αυτές συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους προμηθευτές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, και υπονομεύουν τη δυνατότητά τους να λειτουργούν, να αναπτύσσονται και να επενδύουν».

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις. Αν η Επιτροπή θεωρήσει την απάντηση ανεπαρκή, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Διαβάστε επίσης

Το σχέδιο της Ελλάδας για τους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο: Μέσα στο 2027 το πρώτο return hub

Προκλητικοί τουρκικοί ισχυρισμοί για το καλώδιο: ''Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα''