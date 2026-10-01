Κεφαλογιάννης: Συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τις τουρκικές προκλήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Με εισήγηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη, ως προέδρου της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας και του Λουκά Φουρλά, επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τις συντονισμένες παρεμβάσεις της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις συνεδριάσεις του ΕΛΚ την επόμενη Πέμπτη θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο, συζήτηση για την κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο που προκαλούν οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις.

Αναλυτικά η εισήγηση των δύο ευρωβουλευτών για την Ελλάδα και την Κύπρο:

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι συνεχιζόμενες εντάσεις που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο προκαλούν σοβαρή ανησυχία για την περιφερειακή σταθερότητα. Οι προκλητικές ενέργειες και η ρητορική που στρέφονται κατά της Ελλάδας και της Κύπρου ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης των εντάσεων και υπονόμευσης των προσπαθειών για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Η Ελλάδα και η Κύπρος, ως κράτη-μέλη της ΕΕ, έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα εδαφικά τους δικαιώματα.

Οποιαδήποτε κλιμάκωση κατά της Ελλάδας ή της Κύπρου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα άμεσου ενδιαφέροντος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνεχιζόμενη χρήση απειλών βίας, η αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί ελληνικών νησιών, οι απόπειρες επιβολής μονομερών αξιώσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι ενέργειες που αμφισβητούν την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ασύμβατες με το Διεθνές Δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας.

Οι προκλητικές ενέργειες και η ρητορική που στρέφονται κατά της Ελλάδας και της Κύπρου ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης των εντάσεων, υπονόμευσης των προσπαθειών για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή, καθώς και αποδυνάμωσης των προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξεύρεση μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό.

Η διατήρηση της απειλής πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα απαράδεκτη και δεν έχει θέση στις σχέσεις με κράτος-μέλος της ΕΕ.

Ο διάλογος είναι πάντα προτιμότερος από τη σύγκρουση. Ωστόσο, ο διάλογος δεν μπορεί να σημαίνει αποδοχή απειλών. Η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αμφισβήτησης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν είναι προαιρετικός και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται σθεναρά την ειρήνη, τον διάλογο και το Διεθνές Δίκαιο.

Όμως, η ειρήνη απαιτεί σεβασμό. Και ο σεβασμός ξεκινά με την κατηγορηματική αναγνώριση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ».

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