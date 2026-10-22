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ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας απειλεί την Ταϊβάν: Ακυρώσεις πτήσεων και αλλαγές στη στρατιωτική άσκηση ΗΠΑ-Iαπωνίας

Τυφώνας
clock 14:14 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προειδοποίηση για τον ισχυρό τυφώνα Τσάμπι εξέδωσε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου η Ταϊβάν, καθώς το φαινόμενο πλησιάζει το νησί, προκαλώντας ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή και αναγκάζοντας τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας να προσαρμόσουν το πρόγραμμα μεγάλης στρατιωτικής άσκησης.

Ο Τσάμπι, ο οποίος είχε φτάσει σε ένταση υπερτυφώνα και συγκαταλεγόταν στις ισχυρότερες καταιγίδες που έχουν εκδηλωθεί στον Ειρηνικό φέτος, εξασθένησε ελαφρώς την Πέμπτη. Ωστόσο, οι ριπές των ανέμων κοντά στο κέντρο του εξακολουθούσαν να ξεπερνούν τα 227 χλμ./ώρα, σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA).

Το σύστημα βρισκόταν περίπου 520 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νοτιότερου άκρου της Ταϊβάν. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να περάσει από το βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, προτού κινηθεί βόρεια προς τις κινεζικές ακτές και στη συνέχεια κατευθυνθεί προς τη νότια Ιαπωνία.

Η ακτίνα του τυφώνα είχε επεκταθεί στα 320 χιλιόμετρα, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την Ταϊβάν, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν ότι οι επιπτώσεις του θα μπορούσαν να διαρκέσουν σχεδόν δύο ημέρες.

Προειδοποιήσεις για κύματα άνω των έξι μέτρων και ισχυρές βροχοπτώσεις

Οι παράκτιες πόλεις της Ταϊβάν έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων για κύματα που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα έξι μέτρα. Παράλληλα, προβλέπονται βροχοπτώσεις που θα μπορούσαν να φτάσουν σχεδόν το ένα μέτρο στις ορεινές περιοχές του βορρά, ακόμη και στους λόφους γύρω από την πρωτεύουσα, Ταϊπέι.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, κάλεσε τους πολίτες να λάβουν εγκαίρως μέτρα προστασίας και να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε ορεινές και παράκτιες περιοχές.

«Λίγη περισσότερη προετοιμασία σημαίνει μικρότερο κίνδυνο», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Ταϊβάν, 125 πτήσεις ακυρώθηκαν την Πέμπτη, στην πλειονότητά τους εσωτερικού. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι δεν είχαν αναφερθεί εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών.

Η Ταϊβάν διαθέτει εκτεταμένο μηχανισμό πολιτικής προστασίας και είναι γενικά καλά προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση τυφώνων, περιορίζοντας τις ανθρώπινες απώλειες. Αν και τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται συχνότερα το καλοκαίρι, μπορούν να πλήξουν το νησί και το φθινόπωρο, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Ακυρώσεις πτήσεων στην Ιαπωνία

Η πορεία του Τσάμπι αναμένεται να επηρεάσει και την Ιαπωνία, καθώς προβλέπεται να περάσει πάνω από το Γιοναγκούνι, το δυτικότερο κατοικημένο νησί της χώρας, στην επαρχία της Οκινάουα.

Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες Japan Airlines, ANA και Skymark έχουν ακυρώσει περισσότερες από 100 πτήσεις, κυρίως εσωτερικού, για το διάστημα από την Πέμπτη έως και την Κυριακή. Οι ακυρώσεις αναμένεται να επηρεάσουν τα ταξιδιωτικά σχέδια περισσότερων από 11.000 επιβατών.

Αλλαγές στη στρατιωτική άσκηση Keen Sword

Η επικείμενη κακοκαιρία αναγκάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας να προσαρμόσουν το πρόγραμμα της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης Keen Sword, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από ιαπωνικά νησιά κοντά στην Ταϊβάν.

Η άσκηση πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και αποσκοπεί στη δοκιμή της αμυντικής ετοιμότητας της Ιαπωνίας μέσω συντονισμένων επιχειρήσεων στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ασκήσεις πυραυλικής άμυνας και αμφίβιες αποβάσεις.

Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή περίπου 56.000 Ιαπώνων και Αμερικανών στρατιωτικών, καθώς και δυνάμεων από πέντε ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων οι Φιλιππίνες και η Αυστραλία.

«Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσαρμόζονται σε καθημερινή βάση, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων», ανέφερε ο αμερικανικός στρατός.

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