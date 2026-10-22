Νέο βίντεο από την έκρηξη στον Κολωνό: Καπνός, σκόνη και ένα άτομο βγαίνει από το κτήριο

Ένα νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη στο κτήριο της οδού Πλάτωνος, στον Κολωνό, έρχεται στο φως.

Στο βίντεο φαίνεται ο καπνός και η σκόνη που προκάλεσε η έκρηξη του μηχανισμού που ήταν μέσα σε μια σακούλα την οποία άνοιξε ο ένας από τους αστυνομικούς που έφτασαν εκεί μετά από τηλεφώνημα για ένα αντικείμενο μέσα στο οποίο υπήρχαν ναρκωτικά.

Δευτερόλεπτα αργότερα και ενώ είναι εμφανής η αναστάτωση που έχει προκληθεί από την έκρηξη, φαίνεται ένα άτομο να βγαίνει από το κτήριο. Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη τραυματίστηκε πιο σοβαρά ένας ανθυπαστυνόμος ενώ ελαφρύτερα τραύματα προκλήθηκαν σε μια γυναίκα αστυνομικό και δύο πολίτες - ο ένας ήταν αυτός που ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία για τη σακούλα μέσα στην οποία διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν ναρκωτικά και ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες όταν οι αστυνομικοί ανεβήκαν στην πολυκατοικία της οδού Πλάτωνος είδαν μια πόρτα να είναι σπασμένη. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο ένοικος του εν λόγω διαμερίσματος είχε αφήσει εκεί την σακούλα για να μην την έχει μέσα στο σπίτι του. Όταν, όμως, έγινε η έκρηξη, κατέβηκε βιαστικά να δει τι συνέβη και στη συνέχεια ανέβηκε πάλι πάνω, «πέρασε» την πόρτα για να μπει να πάρει ό,τι ήθελε και να φύγει.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για μια υπόθεση του κοινού, ποινικού δικαίου με διακίνηση ναρκωτικών.

Στη λευκή σακούλα που βρέθηκε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας επί της οδού Πλάτωνος οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ναρκωτικά, μια ζυγαριά ακριβείας και έναν αυτοσχέδιο, εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από πυροκροτητή, τηλεχειριστήριο και εκρηκτική ύλη.

Τα ευρήματα εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής συνδεσμολογία του μηχανισμού αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενεργοποιήθηκε ώστε ενδεχομένως να παγιδεύσει τον παραλήπτη της σακούλας.

Σε άλλο βίντεο έχει καταγραφεί ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης που ακούστηκε σε ακτίνα 200 μέτρων αναστατώνοντας τους κατοίκους του Κολωνού.

Κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής έχει καταγράψει δυο πελάτισσες να συνομιλούν με την ιδιοκτήτρια την ώρα που ακούγεται ακούν τον ήχο από την έκρηξη. Οι γυναίκες έντρομες αναρωτιούνται τι έχει συμβεί και κοιτούν προς την οδό Πλάτωνος.

Το ένα από τα δυο σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι να υπήρχε παραλήπτης, δηλαδή κάποιος να άφησε τη σακούλα με τα εκρηκτικά προκειμένου να παγιδεύσει κάποιο άλλο πρόσωπο. Το δεύτερο είναι αυτός που είχε τη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό να ήθελε να την ξεφορτωθεί, να την άφησε τυχαία στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και να έφυγε.

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