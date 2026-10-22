Κρήτη: Απουσία του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από την έδρα του Δήμου την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λόγω της συμμετοχής του, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, στην συνεδρίαση της Επιτροπής « Ενέργειας & Περιβάλλοντος» της ΚΕΔΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Λαμία.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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