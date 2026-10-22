ΚΚΕ Κρήτης: Χαιρετίζει τα μαθητικά συλλαλητήρια - Δίνει νέο αγωνιστικό ραντεβού στις 30 Οκτώβρη

Η ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ χαιρετίζει τα μαζικά, μαχητικά συλλαλητήρια μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων που πραγματοποιήθηκαν χθες σε όλους τους νομούς του νησιού.

Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε τους χιλιάδες μαθητές που αψήφησαν τις απειλές και τον εκφοβισμό κυβέρνησης και υπουργείου παιδείας. Μέσα από μαζικές συλλογικές διαδικασίες έκλεισαν τα σχολεία και πλημμύρισαν τους δρόμους της Κρήτης. Με σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία», το μάθημα σήμερα δεν παρεμποδίστηκε. Δόθηκε στον δρόμο του αγώνα!

Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργαζόμενοι διατράνωσαν πως δεν αποδέχονται να λογίζεται σαν κόστος το δικαίωμα στη μόρφωση, στην ασφάλεια και τη ζωή της νέας γενιάς. Κόστος είναι τα δισεκατομμύρια που αρπάζονται από τις τσέπες του λαού και αντί για εκπαιδευτικούς, σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια και πανεπιστήμια, μεταφορές και αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών, δίνονται στους πολεμικούς εξοπλισμούς, στις δαπάνες στο ΝΑΤΟ και στις τσέπες των λίγων.

Η σκυτάλη του αγώνα χθες πέρασε στην Ελλάδα. Τέθηκε στο στόχαστρο η κυβερνητική πολιτική που στηρίζουν και όλα τα αστικά κόμματα και τσακίζει τη ζωή της νεολαίας και των λαϊκών οικογενειών. Το ποτάμι της λαϊκής οργής ξεχειλίζει. Ό,τι κι αν σκαρφιστεί η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί του κράτους, όση «προληπτική τρομοκρατία», όσες συκοφαντίες και αντικομμουνισμό κι αν εξαπολύσουν, δεν μπορούν να ανακόψουν τη ροή του.

Το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού, στις 30 του Οκτώβρη, θα είναι ακόμα πιο μαζικό, ακόμα πιο αποφασιστικό και το ΚΚΕ θα καταθέσει όλες του τις δυνάμεις ώστε να μπουν στο προσκήνιο οι ανάγκες και οι διεκδικήσεις του λαού και της νέας γενιάς.

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