Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν η Booking: Ερευνάται για απάτες σε βάρος των καταναλωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για την πλατφόρμα κρατήσεων ξενοδοχείων Booking.com, για να συμπεράνει αν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία των πελατών της από παραπλανητικές καταχωρίσεις και διαδικτυακές απάτες.

Οι Βρυξέλλες κατηγορούν επίσης τον ιστότοπο ότι ενδεχομένως δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για διαφάνεια στις διαφημίσεις σχετικά με τις «ενισχυμένες» καταχωρίσεις, μια λειτουργία επί πληρωμή που δίνει σε καταλύματα μεγαλύτερη προβολή στην πλατφόρμα.

Αυτή είναι η πρώτη διαδικασία της ΕΕ που κινείται κατά της πλατφόρμας με έδρα την Ολλανδία (θυγατρική του αμερικανικού ομίλου Booking Holdings) βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να κάνουν κρατήσεις για τις διακοπές τους χωρίς φόβο ότι θα εξαπατηθούν», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Χένα Βίρκουνεν, αντιπρόεδρος της Επιτροπής για Ψηφιακές Υποθέσεις. Αυτός ο ψηφιακός νόμος επιβάλλει «πολύ σαφείς ευθύνες» στις πλατφόρμες και πρέπει να τις «λάβουν σοβαρά υπόψη», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η πλατφόρμα τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «συνεργάζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαντά εποικοδομητικά στις ερωτήσεις της».

«Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες» και «παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και της διαδικτυακής απάτης και για την προστασία των ταξιδιωτών και των συνεργατών μας», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Booking κινδυνεύει με πρόστιμο

Αν η έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία έχει διαπράξει ένα ή περισσότερα αδικήματα, η Booking θα μπορούσε ενδεχομένως να της επιβληθεί πρόστιμο.

Ωστόσο, η πλατφόρμα θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εγείρουν οι Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ θέλει να επαληθεύσει αν η Booking έχει εφαρμόσει επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της δημοσίευσης δόλιων καταχωρίσεων, οι οποίες είναι επιζήμιες για τους καταναλωτές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόκειται για καταχωρίσεις για ανύπαρκτα διαμερίσματα, με τους πελάτες να ανακαλύπτουν μόνο κατά την άφιξή τους ότι το μέρος που νόμιζαν ότι είχαν κάνει κράτηση απλώς δεν υπάρχει.

Ή, πιο συχνά, οι καταχωρίσεις είναι παραπλανητικές επειδή οι φωτογραφίες ή οι περιγραφές δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την πραγματική εικόνα του καταλύματος.

Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποψιάζονται την Booking.com ότι δεν προστατεύει επαρκώς τους χρήστες από απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).

Αυτοί οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα και εγγράφονται ως οικοδεσπότες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τους πελάτες και να τους αποσπάσουν χρήματα, για παράδειγμα, παριστάνοντας τον οικοδεσπότη.

Τέλος, οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν τη λειτουργία των «ενισχυμένων καταχωρίσεων», μιας λειτουργίας που επιτρέπει στους παρόχους καταλυμάτων να αυξήσουν την προβολή των καταχωρίσεών τους στα αποτελέσματα αναζήτησης της Booking.com πληρώνοντας υψηλότερη προμήθεια στον ιστότοπο.

«Οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σαφώς ότι αυτές οι «ενισχυμένες διαφημίσεις» είναι στην πραγματικότητα διαφημίσεις», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η διαδικασία βασίζεται ιδίως σε μεγάλο αριθμό μαρτυριών και καταγγελιών κατά της πλατφόρμας από πελάτες που έχουν πέσει θύματα απάτης, ιδίως στην Ολλανδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Έχουν υποβληθεί πολυάριθμες καταγγελίες, ιδίως από ενώσεις καταναλωτών και ξενοδοχειακούς οργανισμούς», εξήγησε αξιωματούχος της Επιτροπής, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αυτή είναι η δεύτερη έρευνα που ξεκίνησε από τις Βρυξέλλες βάσει του DSA για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών, μετά από αυτήν που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 με στόχο τον αμερικανικό γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Booking.com: Πλήρης συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έρευνα

Η Booking.com δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την έναρξη επίσημης έρευνας για τη συμμόρφωση της πλατφόρμας με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), και ειδικότερα για τα μέτρα που λαμβάνει η πλατφόρμα για την αντιμετώπιση ψευδών καταχωρίσεων και διαδικτυακών απατών.

Στην επίσημη τοποθέτησή της η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Booking.com.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει:

«Η Booking.com συνεργάζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει εποικοδομητικά στον διάλογο σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Booking.com. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου και τους συνεργάτες μας στον κλάδο, με στόχο την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και της διαδικτυακής απάτης, καθώς και την προστασία των ταξιδιωτών και των συνεργατών μας».

*Φωτογραφία: shutterstock

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