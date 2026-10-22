Facebook και Instagram στο εδώλιο για τον εθισμό των παιδιών: Ομαδική αγωγή κατά της Meta στην Αυστραλία

Η Meta και οι πλατφόρμες της, Instagram και Facebook, βρίσκονται αντιμέτωπες με ομαδική αγωγή στην Αυστραλία για τον φερόμενο ως εθιστικό σχεδιασμό τους, ο οποίος, όπως αναφέρεται στην αγωγή, δημιουργεί επιβλαβή εξάρτηση για τα παιδιά.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο--το δεύτερο ανώτερο της χώρας-- από οκτώ άτομα που ζητούν αποζημίωση έπειτα από έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο ή ανάπτυξη εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπέστησαν σε ηλικία κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες Τετάρτη η δικηγορική εταιρεία Minter Ellison.

Αυτή πιθανόν να είναι η πρώτη αγωγή που κατατίθεται στη χώρα η οποία θεωρεί υπεύθυνα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις βλαβερές συνέπειες στους χρήστες τους, κυρίως στα παιδιά και τους εφήβους.

Η Meta δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Το δικαστήριο με έδρα το Σίδνεϊ εξέδωσε απαγόρευση τη Δευτέρα για τη δημοσιοποίηση οποιωνδήποτε λεπτομερειών σχετικά με τη διαδικασία ή τις ταυτότητες των εναγόντων της ομαδικής αγωγής, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Τον Αύγουστο, η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως και λίγο πάνω από 17 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευθετήσει μια αγωγή, αφού η αμερικανική εταιρεία κατηγορήθηκε ότι σχεδίασε σκόπιμα τις πλατφόρμες της για να δημιουργήσει εθισμό στους νεαρούς χρήστες της.

Η αγωγή κατατίθεται μάλιστα σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις της Αυστραλίας με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας μετά την παγκοσμίως πρώτη απαγόρευση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών και τους πρόσφατα προταθέντες κανόνες που θα επιτρέπουν στους χρήστες να κλείνουν την αλγοριθμική ροή (feed).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: «Ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά» στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Τουρκία: Νέα αμυντική συμφωνία με Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία για κοινή στρατιωτική παραγωγή

Γαλλία: Τα κίτρινα γιλέκα ανακοίνωσαν διαδήλωση στο Παρίσι το ερχόμενο Σάββατο