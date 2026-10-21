Γαλλία: Τα κίτρινα γιλέκα ανακοίνωσαν διαδήλωση στο Παρίσι το ερχόμενο Σάββατο

Το Παρίσι ετοιμάζεται για τη «δεύτερη πράξη» των διαδηλώσεων το ερχόμενο Σάββατο, με την ελπίδα ότι δεν θα επαναληφθούν τα εκτεταμένα επεισόδια και οι λεηλασίες του προηγούμενου Σαββάτου, ενώ τα εργατικά συνδικάτα εξήγγειλαν απεργία για τις 5 Νοεμβρίου.

Εκπρόσωπος του κινήματος των κίτρινων γιλέκων πληροφόρησε σήμερα τις αστυνομικές αρχές του Παρισιού ότι σκοπεύουν να διαδηλώσουν από το Σάββατο το μεσημέρι ως τις πρώτες απογευματινές ώρες και ότι η πορεία των διαδηλωτών θα ξεκινήσει από τη Βαστίλη και θα καταλήξει στην Όπερα.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν προς το παρόν απαντήσει αν συμφωνούν με την πραγματοποίηση αυτής της πορείας ή αν προτίθενται να προτείνουν μία διαφορετική διαδρομή. Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του κινήματος των κίτρινων γιλέκων, τα βασικά τους αιτήματα είναι το πάγωμα των τιμών στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο. Εκ παραλλήλου, εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων που συναντήθηκαν σήμερα με τον πρωθυπουργό της χώρας εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου.

Η επικεφαλής του συνδικάτου CGT Σοφί Μπινέ κάλεσε τους μαθητές και τους φοιτητές να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα και τα μέλη του συνδικάτου να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των διαδηλωτών. Την εξουθένωση των μελών της πυροσβεστικής και της αστυνομίας κατήγγειλε εξάλλου χθες εκπρόσωπός τους, λέγοντας ωστόσο ότι το ερχόμενο Σάββατο θα είναι παρόντες στο κέντρο του Παρισιού από πατριωτικό καθήκον.

Διαβάστε επίσης

Σοκ: Ασθενής πυροβόλησε τον οδοντίατρό του για ένα χαλασμένο δόντι

ΟΗΕ: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα ξεπεράσει τους 1,5°C έως το τέλος του αιώνα