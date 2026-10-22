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ΚΡΗΤΗ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Έκτακτη προσγείωση C-130

c130
clock 14:52 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 14.30 το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) καθώς, σύμφωνα με τις πληφοροίες, ένα C130 της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση, ενημερώνοντας για βλάβη στον ένα κινητήρα. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επί ποδός βρίσκονται και ολα τα οχήματα της υπηρεσίας του αεροδρομίου, καθώς και η ΕΜΑΚ

Τα οχήματα της Πυροσβεστικής δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν ενώ αμέσως μετά την προσγείωση το αεροσκάφος κατευθύνθηκε σε ειδικό σημείο όπου και πρόκειται να εξεταστεί ο κινητήρας από τεχνικούς, με σκοπό να βρεθεί το πρόβλημα που οδήγησε στο αίτημα για αναγκαστική προσγείωση.

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Αεροδρόμιο Ηρακλείου Πυροσβεστική C-130
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