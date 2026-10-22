Δήμος Αγίου Νικολάου: Ενημέρωση και προστασία από τις ηλεκτρονικές απάτες

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει ενημερωτικές ομιλίες με τίτλο «Αγωγή του Σύγχρονου Καταναλωτή και Προστασία από τις Ηλεκτρονικές Απάτες».

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου και Νεάπολης με στόχο την ενημέρωση, την προστασία και την ενδυνάμωση των πολιτών απέναντι στις προκλήσεις της ψηφιακής καθημερινότητας.

Κεντρική ομιλήτρια των εκδηλώσεων είναι η κ. Πολυξένη Δημητρίου, Οικονομολόγος – Καθηγήτρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Με 42 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό κλάδο και στην εκπαίδευση, η κ. Δημητρίου προσφέρει τις διαλέξεις της εθελοντικά, με στόχο την απλή και κατανοητή προσέγγιση των οικονομικών εννοιών της καθημερινότητας.

Θεματικοί Άξονες της Ομιλίας:

• Αναγνώριση κινδύνων: Πώς να εντοπίζουμε και να αποφεύγουμε έγκαιρα τις ηλεκτρονικές απάτες.

• Έξυπνες αγορές: Πώς να κάνουμε ασφαλείς και σωστές καθημερινές επιλογές ως καταναλωτές.

• Οικονομική προστασία: Πρακτικές συμβουλές για να προστατεύσουμε το πορτοφόλι μας.

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Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:

• Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 - ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου

• Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 - ΚΑΠΗ Νεάπολης

Διοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας

«Μικρές γνώσεις, μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Ενημερωνόμαστε για να είμαστε πιο ασφαλείς!»

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