Λαϊκή Συσπείρωση Λασιθίου: Ασπιρίνη στον καρκίνο το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου

Στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας τάσσεται η «Λαϊκή Συσπείρωση» Λασιθίου, με κοινή δήλωση των εκλεγμένων συμβούλων της σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Οροπέδιο και Σητεία.

Με αφορμή τις πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, η παράταξη καταγγέλλει την «απαράδεκτη και επικίνδυνη» κατάσταση των σχολικών υποδομών στον νομό, αποδομεί το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ως ανεπαρκές και ζητά άμεση κρατική χρηματοδότηση για ασφαλή σχολεία, τονίζοντας ότι η μόρφωση των μαθητών δεν είναι κόστος.

Η ανακοίνωση:

Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στους δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Οροπεδίου Λασιθίου και Σητείας, χαιρετίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία, με ευκαιρία την πανεκπαιδευτική απεργία της Τετάρτης 21 Οκτώβρη.

Τονίζουμε την απαράδεκτη -πολλές φορές επικίνδυνη- κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές δομές του νομού μας, και εκφράζουμε μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, την αγωνία μας για ασφαλείς υποδομές, χωρίς ελλείψεις με κατοχυρωμένα στην πράξη τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Οι ανάγκες μας, οι ανάγκες των πολλών δεν είναι κόστος και για αυτό ο αγώνας αυτός σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε όλη την Ευρώπη δίνει δύναμη και ελπίδα, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει ότι η αιτία είναι κοινή, είναι η πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και που τώρα «οργιάζει» για να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που προσφέρει ο πόλεμος για νέο πλιάτσικο σε βάρος των λαών και της νεολαίας.

Εμείς, οι δυνάμεις του ΚΚΕ στους δήμους μας, καταγγέλλουμε σε κάθε προϋπολογισμό τα ψίχουλα που δίνονται κάθε χρόνο διεκδικώντας με βάση τις ανάγκες των σχολείων των δήμων μας. Αποκαλύπτουμε την κοροϊδία του πολυδιαφημισμένου προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου", ότι πρόκειται για κονδύλια μερεμέτια-«ασπιρίνη στον καρκίνο» σε σχέση με τις ανάγκες των σχολικών υποδομών και αφορούν μόνο το 3% περίπου του συνόλου των σχολικών μονάδων της χώρας και μάλιστα σε σχολεία όπου δεν έχει γίνει ούτε ο απαραίτητος αντισεισμικός έλεγχος και θωράκιση κτιρίων. Πέρα από τις αμφιβόλου ποιότητας παρεμβάσεις που έχουν καταγγελθεί και στους δήμους μας.

Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την αγωνία των εκπαιδευτικών, για να μπορούν να ζουν και να επιτελούν το έργο τους με αξιοπρέπεια, για μισθούς ανθρώπινους και όχι πενιχρούς, για ουσιαστική στήριξη στο έργο τους και όχι απαξίωση και στοχοποίηση τους αλλά και των φοιτητών που μπαίνουν στο δίλημμα «σπουδές ή επιβίωση».

Είναι καθαρό και στους πλέον δύσπιστους: Το κράτος σε όλες τις βαθμίδες του προσαρμόζεται ώστε να υπονομεύει τη δημόσια εκπαίδευση, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας στις σχολικές μονάδες ώστε το χέρι στην τσέπη των γονιών και του λαού αλλά και οι χαμηλές απαιτήσεις να γίνουν κανονικότητα. Είναι η λεγόμενη πολιτική του «εξορθολογισμού του κόστους» στην Εκπαίδευση, που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις που έχει επιφέρει τη συστηματική και συνειδητή συρρίκνωση της χρηματοδότησης, την προώθηση της εμπορευματοποίησης στο χώρο της Παιδείας, πλήττοντας την εκπαίδευση και την ασφάλεια των παιδιών.

Επανειλημμένα, γονείς, οι Ενώσεις τους, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν αναδείξει αυτά τα ζητήματα, όπως έκαναν και χθες βγάζοντας στο προσκήνιο τις ανάγκες τους. Στο πλευρό τους στέκεται η «Λαϊκή Συσπείρωση» και το ΚΚΕ, πρώτα και κύρια στους δρόμους του αγώνα αλλά και μεταφέροντας τις διεκδικήσεις τους μέσα στη Βουλή, την περιφέρεια και τους Δήμους, για ένα σχολείο σύγχρονο και ασφαλές, δημόσιο και δωρεάν, που θα μορφώνει ολόπλευρα όλα τα παιδιά, κόντρα στο σχολείο - επιχείρηση που θέλει τους γονείς «πελάτες» και τους εκπαιδευτικούς να μην μπορούν να επιβιώσουν.

Οι επικεφαλής και δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Αγγελάκη Μαρία, Δημοτικός σύμβουλος & αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

Αναγνωστάκης Γιάννης, Δημοτικός σύμβουλος Σητείας

Βδοκάκης Μανόλης, Δημοτικός σύμβουλος Σητείας

Κοτσιφάκη Μαρία, Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Ιεράπετρας

Μουτάκης Λεωνίδας, Δημοτικός σύμβουλος Σητείας

Συμεωνίδης Σίμος, Δημοτικός σύμβουλος & Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Σητείας

Φιλιππάκης Γιώργος, Δημοτικός σύμβουλος & Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Αγίου Νικολάου

Χαλκιαδάκης Κώστας, Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Οροπέδιου Λασιθίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υγεία, ο μεγάλος ασθενής; Του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιου*

ΑΤ Βιάννου: Οι αριθμοί της εγκληματικότητας σε μία ιδιαίτερη περιοχή και το έργο της ΕΛ.ΑΣ