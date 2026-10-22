ΠΕΜ.22 Οκτ 2026 17:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Απλήρωτες οι σχολικές καθαρίστριες - Ξεσπούν οι γονείς

ΣΧΟΛΙΚΕς ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕς
clock 16:14 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Απλήρωτες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς παραμένουν οι σχολικές καθαρίστριες, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα μισθοδοσίας.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς, με τα τοπικά σωματεία να ζητούν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων, τη μονιμοποίηση του προσωπικού και τον τερματισμό της εργασιακής ανασφάλειας σε έναν κρίσιμο τομέα για την υγεία της σχολικής κοινότητας.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Ηρακλείου: 

Πληροφορηθήκαμε ότι οι σχολικές καθαρίστριες στα σχολεία του δήμου Ηρακλείου παραμένουν απλήρωτες από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως σήμερα, λόγω κάποιων «τεχνικών» προβλημάτων.

Δεν φτάνει που οι καθαρίστριες εργάζονται με συμβάσεις, με χαμηλούς μισθούς, χωρίς μόνιμη και σταθερή δουλειά, τώρα παραμένουν και απλήρωτες.

Απαιτούμε από το δήμο Ηρακλείου και κάθε αρμόδιο:

· Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα

· Να μονιμοποιηθούν τώρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλες οι σχολικές καθαρίστριες.

· Να σταματήσει τώρα η εργασιακή τους ομηρία και η εποχικότητα.

Η εργασία που επιτελούν είναι πολύ σημαντική για την υγεία των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών τους. Δεν μπορεί να στηρίζεται στο φιλότιμο και τον εθελοντισμό των εργαζόμενων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγιος Παΐσιος: Πρώτη Θεία Λειτουργία στο πατρικό του στην Κόνιτσα – Μετατρέπεται σε μόνιμο παρεκκλήσι

Όταν η αγάπη "γεννά" ελπίδα: Νεόνυμφοι στη Μεσαρά έκαναν το ωραιότερο "δώρο" στον Σύλλογο ΑμεΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

σχολικές καθαρίστριες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis