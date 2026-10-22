Ηράκλειο: Απλήρωτες οι σχολικές καθαρίστριες - Ξεσπούν οι γονείς

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Απλήρωτες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς παραμένουν οι σχολικές καθαρίστριες, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα μισθοδοσίας.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς, με τα τοπικά σωματεία να ζητούν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων, τη μονιμοποίηση του προσωπικού και τον τερματισμό της εργασιακής ανασφάλειας σε έναν κρίσιμο τομέα για την υγεία της σχολικής κοινότητας.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Ηρακλείου:

Πληροφορηθήκαμε ότι οι σχολικές καθαρίστριες στα σχολεία του δήμου Ηρακλείου παραμένουν απλήρωτες από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως σήμερα, λόγω κάποιων «τεχνικών» προβλημάτων.

Δεν φτάνει που οι καθαρίστριες εργάζονται με συμβάσεις, με χαμηλούς μισθούς, χωρίς μόνιμη και σταθερή δουλειά, τώρα παραμένουν και απλήρωτες.

Απαιτούμε από το δήμο Ηρακλείου και κάθε αρμόδιο:

· Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα

· Να μονιμοποιηθούν τώρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλες οι σχολικές καθαρίστριες.

· Να σταματήσει τώρα η εργασιακή τους ομηρία και η εποχικότητα.

Η εργασία που επιτελούν είναι πολύ σημαντική για την υγεία των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών τους. Δεν μπορεί να στηρίζεται στο φιλότιμο και τον εθελοντισμό των εργαζόμενων.

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