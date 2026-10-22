ΟΦΗ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2: Πλήρωσε το κακό πρώτο ημίχρονο και ηττήθηκε από τους ανώτερους Γερμανούς(φωτο)

Ο ΟΦΗ είχε την ίδια όρεξη με όλα τα παιχνίδια, αλλά η Λεβερκούζεν είχε την ποιότητα και παρότι ο Λίλο ήταν πραγματικός «κέρβερος», ο Χόφμαν (32', 35') τον τιμώρησε δύο φορές σε διάστημα τριών λεπτών και οι Γερμανοί έκαναν το 3/3 στη διοργάνωση και υποχρέωσαν τους Κρητικούς στη 2η σερί ήττα στη League Phase.

Επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα του Κόντη, με τη Χάποελ Μπερ-Σεβά εκτός έδρας.

Ο ΟΦΗ μπήκε καλά στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν κι έχοντας τη συμπαράσταση πάνω από 17χιλιάδων οπαδών του(16750 τα εισιτήρια) έδειχνε οτι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Εν τέλει η κλάση και οι εμπειρία των Γερμανών «μίλησε» μετά το πρώτο 20λεπτο, καθώς με δύο γκολ του Χόφμαν σε ένα τρίλεπτο (35′ και 38′) και έτσι επικράτησαν στο Παγκρήτιο με 2-0 .

Στους 9 βαθμούς πλέον η Μπάγερ, στους 3 παρέμειναν οι Κρητικοί μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους στη διοργάνωση ύστερα από το 2-1 της Ρεν. Πολύ καλή εμφάνιση του 23χρονου τερματοφύλακα Κλίντμαν Λίλο που έκανε 14 επεμβάσεις, τις περισσότερες σε μεγάλες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων κρατώντας το σκορ από το να μην… ξεφύγει..

Ο ΟΦΗ ήταν η ομάδα που κέρδισε τις εντυπώσεις στο πρώτο 20λεπτο. Με την καλοστημένη μεσοαμυντικά λειτουργία της κράτησε τους Γερμανούς μακριά από την εστία της, ενώ με τους παίκτες της μεσοεπιθετικής της γραμμής να βγάζουν ενέργεια και πάθος τους δημιούργησε 3-4 επικίνδυνες καταστάσεις με κορυφαία αυτή του 11′. Ο Νους βρέθηκε στην περιοχή και σούταρε διαγώνια από τα αριστερά με καλές προϋποθέσεις, με τον Μπλάσβιχ όμως να του λέει «όχι» με δύσκολη επέμβαση.

Η Λεβερκούζεν άρχισε να ανεβάζει «στροφές» στη συνέχεια και στο 19′ είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της με ένα δυνατό μακρινό σουτ του μετέπειτα σκόρερ της Χόφμαν. Σε αυτή τη φάση ήταν και η πρώτη μεγάλη απόκρουση του Λίλο, ο οποίος είπε «όχι» στους Γερμανούς και σε ακόμη δύο-τρεις σημαντικές ευκαιρίες που είχαν.

Εν τέλει η έντονη πίεση που άσκησε η Μπάγερ μέχρι το τέλος του Α’ μέρους απέδωσε καρπούς δις. Πρώτα στο 35′ όταν μετά από σουτ του Μορέιρα ο Χόφμαν που «καραδοκούσε» πήρε το ριμπάουντ και από κοντά άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης. Και εν συνεχεία στο 38′ όταν πριν καλά-καλά συνέλθουν οι Κρητικοί από το σοκ του 1-0 δέχθηκαν και δεύτερο τέρμα. Αυτή τη φορά ο Τίλμαν έσπασε ωραία τη μπάλα στον επερχόμενο Χόφμαν και αυτός με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, νίκησε ξανά τον Λίλο για το 2-0…

Καλός ρυθμός εκατέρωθεν, δεν άλλαξε τίποτα

Ο ρυθμός στο ματς παρέμεινε καλός και στο Β’ μέρος, με τη Λεβερκούζεν να έχει την κατοχή στο μεγαλύτερο μέρος και να ψάχνει περισσότερα γκολ. Εν τέλει ο Λίλο ήταν και πάλι όπου χρειαζόταν για να μην τους επιτρέψει μεγαλύτερο σκορ. Την προσπάθειά του ώστε να σκοράρει όμως ώστε να ξαναμπεί στο ματς έκανε και ο ΟΦΗ, όποτε μπορούσε στην κόντρα κυρίως.

Με τον Φούντα να έχει περάσει αλλαγή, η ομάδα του Κόντη έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο 65′, με ένα σουτ του Έλληνα μεσοεπιθετικού που βρήκε σε σώμα αμυντικού, πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε κόρνερ.

Εν τέλει τίποτα δεν άλλαξε με το 2-0 να είναι και το τελικό σκορ του αγώνα. Να σημειώσουμε πως ο Κόντης πέρασε στο ματς (αντί του Νους) τον νεαρό επιθετικό Θάνο Σιτμαλίδη, γεννημένο το 2008, ο οποίος έκανε ευρωπαϊκό ντεμπούτο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ: Όταν είσαι στα «χαρτιά» το φαβορί και καταφέρνεις να το αποδείξεις και στην πράξη σκοράρεις δύο φορές σε ένα τρίλεπτο τότε δεν χρειάζεται να ψάχνεις αλλού για το κλειδί.

O MVP: Ο Χοφμαν με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά έβαλε γερές βάσεις νίκης για τη Λεβερκούζεν δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων για την ομάδα του. Από πλευράς ΟΦΗ ο Λίλο αξίζει εύσημα καθώς έκανε πάνω από 4-5 καλές επεμβάσεις κρατώντας το σκορ σε αυτά τα επίπεδα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ουκρανός Ολέκσιι Ντερεβίνσκι περίμενε την επιβεβαίωση του VAR προκειμένου να μετρήσει το πρώτο γκολ της Λεβερκούζεν. Εν τέλει δεν υπήρχε οφσάιντ ή κάποια άλλη παράβαση. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν άλλες δύσκολες φάσεις στο ματς.

ΣΚΟΡΕΡ: 35′, 38′ Χόφμαν

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (83′ Γκονζάλεθ), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (72′ Αποστολάκης), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (72′ Θεοδοσουλάκης), Νους (83′ Σιτμαλίδης), Κόντρο (61′ Φούντας).

Λεβερκούζεν (Κάρλες Μαρτίνεθ): Μπλάσβιχ, Βάσκες (74′ Ταπσόμπα), Μπαντέ, Κουάνσα, Μεντίνα (63′ Γκουτιέρες), Φερνάντες, Γκαρσία, Μορέιρα, Τίλμαν (74′ Ντιαμπί), Χόφμαν (33′ Μάζα), Σικ (63′ Τέλα).

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