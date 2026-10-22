Ιταλία: Η κυβέρνηση, μετά πρόσφατα επεισόδια, θέλει να αυξήσει την χωρητικότητα των φυλακών ανηλίκων

Όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia, η κυβέρνηση Μελόνι, μετά τα πρόσφατα επεισόδια που σημειώθηκαν σε πόλεις του ιταλικού Βορρά, σκοπεύει να αυξήσει την χωρητικότητα των φυλακών ανηλίκων.

Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου δικαιοσύνης, υπογράμμισε: «Δεν είχε σημειωθεί ποτέ, στο παρελθόν, μια τόσο μαζική σειρά συλλήψεων ανηλίκων. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες, δυστυχώς, είναι αναγκαίο, αυτοί οι βίαιοι ανήλικοι να μπουν σε κελιά. Το όλο σωφρονιστικό σύστημα, σε αυτή την φάση βρίσκεται όντως υπό πίεση. Χθες συγκαλέσαμε σύσκεψη για να προσπαθήσουμε να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, διαθέτοντας τους περιορισμένους πόρους μας με στόχο να διευρυνθεί η χωρητικότητα των φυλακών ανηλίκων, αλλά και για να γίνουν, ενδεχομένως, κάποιες συμφωνίες οι οποίες να επιτρέπουν την μετατροπή τομέων των φυλακών ενηλίκων σε χώρους κράτησης για ανήλικα».

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