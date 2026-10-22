Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5: Πράσινο “πάρτι” στο Καζακστάν

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Καζακστάν, διέλυσε την Καϊράτ Αλμάτι με 5-1 και έκανε το «2 στα 2» στη League Phase του Conference League, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας της ευρωπαϊκής του πορείας.

Οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην επίθεση μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο. Με τη νίκη αυτή, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε προσωρινά μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς η αναμέτρηση άνοιξε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής.

Ταμπόρδα και Ντέσερς έβαλαν τις βάσεις

Το «τριφύλλι» δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να δείξει τις διαθέσεις του. Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Κυριακόπουλος έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Βισέντε Ταμπόρδα κινήθηκε σωστά στην πλάτη της άμυνας, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Καϊράτ προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Μαρκ Γκουάλ να αναζητά το γκολ, όμως ο Πένια κράτησε τον έλεγχο στις προσπάθειες των γηπεδούχων.

Στο 20ό λεπτό, ο Αντίνο έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Αναρμπέκοφ.

Η υπεροχή του Παναθηναϊκού καρποφόρησε ξανά στο 24'. Ο Μαρτίνοβιτς ανέτρεψε τον Σίριλ Ντέσερς μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι και ο Νιγηριανός επιθετικός ευστόχησε από την άσπρη βούλα, γράφοντας το 0-2.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά και σε τρίτο γκολ στο 29', όταν η κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Τεττέη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στην επαναφορά. Το γκολ, ωστόσο, ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να έχει σαφές προβάδισμα και να ελέγχει την εξέλιξη του αγώνα.

Καταιγιστικός και στην επανάληψη

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια βρήκε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να συνεχίζουν με την ίδια ένταση. Στο 47ο λεπτό, ο Τεττέη δημιούργησε με εξαιρετική κάθετη πάσα τις προϋποθέσεις για μια υποδειγματική αντεπίθεση και ο Ντέσερς τελείωσε ιδανικά τη φάση, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 0-3.

Οι «πράσινοι» δεν σταμάτησαν εκεί. Στο 57', ο Κρις Κάνγκουα, λίγο μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, εκτέλεσε απευθείας ένα εξαιρετικό φάουλ και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4.

Η επιθετική παράσταση συνεχίστηκε στο 75ο λεπτό, όταν ο Ραστόντερ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το εντυπωσιακό 0-5.

Η Καϊράτ κατάφερε να πετύχει το γκολ της τιμής στο 79', με τον Μπεκμπολάτ να εξαπολύει δυνατό σουτ και να εκμεταλλεύεται τον λανθασμένο υπολογισμό του Κάτρη για το τελικό 1-5.

Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, θα μπορούσε να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη νίκη του, αλλά στο 82' η προσπάθεια του Πελίστρι σταμάτησε στο δοκάρι.

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Ντε Φράι (76' Κάτρης), Τσάπρας, Καμαρά (56' Κάνγκουα), Λουζά (65' Τσιριβέγια), Ταμπόρδα, Αντίνο (65' Πελίστρι), Τετέι, Ντέσερς (56' Ραστόντερ).

Καϊράτ Αλμάτι (Ουραζμπαχτίν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Μπάιμπεκ (32' Σιρομπόκοφ), Λουίς Μάτα (65' Κούργκιν), Γκουστάβο Μεντόνσα, Οκσάνεν (65' Κασαμπουλάτ), Μρίνσκι, Μαρκ Γκουάλ (65' Μπεκμπολάτ), Τουγιακμπάγεφ, Εντμίλσον (46' Γιούκολα).

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