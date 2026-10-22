Μονή Σινά: Ομόφωνη στήριξη της ΔΙΣ στον Συμεών για συμφωνία με την Αίγυπτο

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Στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από την Ιερά Μονή Σινά.

Εκφράστηκε υποστήριξη στον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ.κ. Συμεών στην κατεύθυνση επίτευξης μιας λύσης για το καθεστώς της Ιεράς Μονής Σινά σε συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος, λίγες μόλις μέρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία για να δημοσιευθεί η απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου, η οποία αναμένεται να είναι αρνητική, σύμφωνα με τις διαρροές που έχουν γίνει στα αιγυπτιακά μίντια.

Η έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος υπήρξε πολύωρη, διεξοδική και καταδεικνύει την ύψιστη προτεραιότητα που αποδίδει στο θέμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμος, με προσωπική υποστήριξη στον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών, προκειμένου να μπορέσει να αποδοθεί με ανανεωμένο κύρος στον διπλωματικό αγώνα για τη διάσωση του καθεστώτος της Ιεράς Μονής Σινά.

Η τηλεδιάσκεψη με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών

Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου υπήρξε τηλεδιάσκεψη με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών, ο οποίος ενημέρωσε τους μητροπολίτες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τις εξελίξεις. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την ομόφωνη στήριξή της στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Συμεών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών φέρεται να αναφέρθηκε στην έλλειψη διαπραγματευτικής ισχύος, η οποία έχει προκύψει μέσα από τις αποφάσεις των αιγυπτιακών δικαστηρίων. Παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εξωδικαστικής συμφωνίας ανάμεσα στη Μονή Σινά και στο αιγυπτιακό κράτος έναντι μιας τελικής απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Η ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Γεώργιο Καλαντζή

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γεώργιος Καλαντζής, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος επίσης ενημέρωσε τους μητροπολίτες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τις εξελίξεις και για τον χειρισμό της υπόθεσης από την ελληνική κυβέρνηση.

Ομόφωνη η στήριξη στον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών να προβεί σε διπλωματικούς χειρισμούς για επίτευξη συμφωνίας

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναφέρθηκε η υποστήριξη προς τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Επίσης, διαβάστηκε επιστολή του Αρχιεπισκόπου πρώην Σιναίου Δαμιανού προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, στην οποία επιστολή αποδοκιμάζεται η πιθανή συμφωνία μεταξύ Μονής Σινά και αιγυπτιακού κράτους.

Η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατέληξε με ομόφωνη υποστήριξη προς τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες, στην κατεύθυνση μιας συμφωνίας, που θα επιλύσει το ζήτημα του καθεστώτος της Μονής Σινά.

Πηγή: tovima.gr

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