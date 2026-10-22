Τραγωδία στη Γαλλία: Τέσσερις νεκροί από τις φονικές πλημμύρες της καταιγίδας «Άνταμ»

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Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε όλη τη νότια Γαλλία την Τρίτη (20/10), πλημμυρίζοντας δρόμους και διαταράσσοντας τις μεταφορές.

Μεταξύ των θανάτων περιλαμβάνονται δύο γυναίκες ηλικίας 86 και 26 ετών που βρέθηκαν πνιγμένες σε ένα υπόγειο στην περιοχή Μπους-ντι-Ρον.

Η Κορσική επλήγη επίσης από έντονα φαινόμενα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα όχημα 4x4 παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας την Τρίτη - ένας από τους επιβαίνοντες δραπέτευσε από ένα παράθυρο, αλλά ένας άλλος άνδρας βρέθηκε νεκρός. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τέταρτο θάνατο.

Στις πόλεις Μουριές και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρο, μεταξύ Μονπελιέ και Μασσαλίας, δεκάδες κάτοικοι φιλοξενήθηκαν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης μετά τις πλημμύρες. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε σε αυτήν την περιοχή.

Οι δρόμοι και οι σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή διακόπηκαν επίσης, έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

«Το νερό έχει ανέβει σε πρωτοφανή επίπεδα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη (21/10) ο Ζακ Βιτκόφσκι, νομάρχης του Μπους-ντυ-Ρον.

Οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού καθώς ακολουθεί η καταιγίδα Όστεν - ένα νεοσύστατο μετεωρολογικό σύστημα που κινείται από τον Ατλαντικό - να αναμένεται να φτάσει στα βορειοδυτικά της χώρας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, Météo-France, εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ανέμους για πέντε δυτικά διαμερίσματα από το βράδυ της Πέμπτης (22/10) έως την Παρασκευή (23/10).

Η προειδοποίηση καλύπτει τις περιοχές Κοτ ντ'Αρμόρ, Φινιστέρ, Μορμπιάν, Ιλ ε Βιλαίν και Μανς.

Η καταιγίδα Άνταμ προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία, όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Αρκετές πόλεις κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου αποκλείστηκαν από τα νερά των πλημμυρών, ενώ ελικόπτερα αναπτύχθηκαν για να διασώσουν ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στις στέγες.

Μέλη της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης βρήκαν το πτώμα μιας γυναίκας στην πόλη Ολίβα της Βαλένθια, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης τη Δευτέρα (19/10).

Δύο άλλες γυναίκες επιβεβαιώθηκαν νεκρές το Σαββατοκύριακο. Το πτώμα μιας γυναίκας ξεβράστηκε σε μια παραλία στο Σαγκούντο, στην ανατολική περιοχή της Βαλένθια, και μια άλλη παρασύρθηκε από τα νερά των πλημμυρών στην Καμπρέρα ντε Μαρ, κοντά στη Βαρκελώνη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ έδωσε την υπόσχεση ότι η εθνική κυβέρνηση θα παράσχει πόρους για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην περιοχή της Βαλένθια την Τρίτη.

Η κυβέρνηση της Βαλένθια ενέκρινε την Τρίτη (20/10) ένα πακέτο βοήθειας ύψους 23,5 εκατομμυρίων ευρώ για όσους επλήγησαν από την καταιγίδα Άνταμ.

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