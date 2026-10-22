Μοιραράκη: "Πρέπει να μάθω να ζω χωρίς τον ναύαρχο, αν έρθουν τα φτερά του έρωτα και με αγγίξουν, καλώς να έρθουν"

Η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και εξομολογήθηκε πως πλέον έχει καταφέρει να αποδεχτεί την απώλεια του αγαπημένου της και γνωρίζει πως πρέπει να προχωρήσει

«Θα ξεκινήσω σιγά σιγά τις βραδινές εξόδους. Έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου, έχουν περάσει πέντε χρόνια από το χαμό του ναυάρχου, πάντα θα τον έχω στην καρδιά μου και συγκινούμαι γι' αυτό, αλλά τώρα έχω καταφέρει να αποδεχτώ ότι έχει φύγει και έχω ησυχάσει. Γιατί κάθε μέρα έλεγα "γιατί να φύγει;". Πρέπει να μάθω να ζω χωρίς τον Γιάννη», ενώ για το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά σημείωσε: «Δεν πιστεύω ότι ο έρωτας πάει με την ηλικία. Είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που έρχεται και φεύγει. Αν έρθουν τα φτερά του έρωτα να με αγγίξουν, καλώς να έρθουν», είπε αρχικά

«Αν πραγματικά σε θέλει κάποιος, δεν τον ενδιαφέρει αν είσαι η Μοιραράκη. Βλέπει μπροστά του μια γυναίκα, αξιολογεί την ψυχή της και προχωράει, αν είναι κάτι πιο σοβαρό».

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