Θάνατος Μαζωνάκη: Η πατέντα της γιατρού με τον ορό, ο συναγερμός που δεν χτύπησε και τα 24 κρίσιμα λεπτά

Στο κάδρο των ερευνών για την υπόθεση Μαζωνάκη μπαίνουν οι απανωτοί συναγερμοί του μηχανήματος στο οποίο ήταν συνδεδεμένος ο τραγουδιστής κατά την παραμονή του στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και η πατέντα που είχε βρει η γιατρός για να «ξεγελά» το σύστημα κάθε φορά που έσπαγαν οι φλέβες.

«Είχε βρει μία πατέντα όταν χτυπάγανε τα αλάρμ να τα παρακάμπτει βγάζοντας τα σωληνάκια και συνδέοντάς τα με ορό» , έχει δηλώσει εργαζόμενη του ιατρείου.

Η πατέντα με τον ορό

Μία αποκάλυψη του «Live News» που ενδέχεται να φωτίσει ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης: γιατί δεν χτύπησε συναγερμός στις 15:22, όταν γίνεται παύση της θεραπείας και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιώργος Μαζωνάκης παθαίνει την καρδιακή ανακοπή.

«Στις 15:22 έγινε παύση θεραπείας γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε συναγερμός. Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο αλλά ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό πριν χτυπήσει», έχει πει η 56χρονη γιατρός.

Η επί σειρά ετών νοσηλεύτρια στο ιατρείο της πάντως αποκαλύπτει πως το είχε σύστημα κάθε φορά που έσπαγε μία φλέβα ασθενούς να αφαιρεί τα σωληνάκια από τα χέρια και για να μην χτυπάνε οι συναγερμοί, να τα συνδέει σε έναν ορό μέχρι να βρει νέα φλέβα να τρυπήσει.

«Χρειάζεται ένας χρόνος για να βρεθεί δεύτερη φλέβα. Δεν είναι τόσο απλό, οπότε με το που σπάει η μία φλέβα πρέπει να βγουν και τα δύο σωληνάκια από τους φλεβοκαθετήρες. Οπότε συνδέονται με έναν μεγάλο ορό με δύο εισόδους. Το μηχάνημα ‘αναγνωρίζει’ υγρό, κρατάει την ισορροπία του οπότε στην ουσία ‘αναγνωρίζει’ το υγρό αλλά δεν δουλεύει. Δεν γίνεται ανταλλαγή εκείνη την στιγμή».

Αν ισχύει αυτό που λέει η εργαζόμενη, τότε σημαίνει πως αυτήν την πατέντα με τον ορό την εφάρμοσε και τις 7 φορές που έσπαγαν οι φλέβες του Μαζωνάκη και εκείνη προσπαθούσε ξανά και ξανά μέχρι να βρει νέα.

Ανάμεσα στις απανωτές προσπάθειές της να συνεχίσει την ινουσφαίρεση ισχυρίζεται πως ο Μαζωνάκης σηκώθηκε για να πάει στην τουαλέτα. Αυτό σημαίνει πως μία ποσότητα αίματος βρισκόταν εγκλωβισμένη στα φίλτρα του μηχανήματος.

Πόση ώρα μπορεί να μείνει η συγκεκριμένη ποσότητα εκτός σώματος;

«Μόνο για 10 λεπτά. Όχι παραπάνω, θα πήξει το αίμα. Μέσα στο μηχάνημα, στο κλειστό κύκλωμα, υπάρχει μία φιάλη αίματος. Δεν είναι μεγάλη ποσότητα, αλλά είναι μία φιάλη αίματος».

Η διαδικασία

Έμπειρη νοσηλεύτρια που εξειδικεύεται στη διαδικασία της αιμοκάθαρσης, υποστηρίζει πως στην αιμοκάθαρση όταν γίνεται παύση της θεραπείας ακολουθείται μία τελείως διαφορετική πρακτική. Δεν εμπλέκεται πουθενά ορός αλλά δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα με τη στρόφιγγα τριών οδών, γνωστή και ως three way.

Στην ουσία παίρνεις τα δύο σωληνάκια από το χέρι του ασθενούς και αντί να τα συνδέσεις με τον ορό που φέρεται να έκανε η κατηγορούμενη, τα ενώνεις μεταξύ τους με το εξάρτημα. Έτσι δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

«Χαμηλώνεις το μηχάνημα το αρτηριακό (κόκκινο) σκέλος και το φλεβικό (μπλε) τα βιδώνεις στο three way. Κάνεις κλειστό κύκλωμα. Δε συνδέεσαι με κανέναν ορό. Και ξανανεβάζεις το μηχάνημα στο τριακόσια πενήντα και κάνεις κλειστό κύκλωμα στο μηχάνημα και ισχύει μόνο για δέκα λεπτά».

Από την ώρα που αποσυνδέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 15:22 μέχρι την ώρα που ξανασυνδέθηκε στις 15:46 έχουν μεσολαβήσει 24 ολόκληρα λεπτά και όχι 10 όσο προβλέπει το πρωτόκολλο. Η έμπειρη νοσηλεύτρια εξηγεί στο «Live News» τον κίνδυνο που εγκυμονεί μία τόσο μεγάλη καθυστέρηση.

«Χαμηλώνεις την αντλία και κάνεις κλειστό κύκλωμα. Να πάει ο άνθρωπος στην τουαλέτα 10 λεπτά και να γυρίσει να τον ξανασυνδέσεις και μετά ανεβάζεις αντλία. Και ισχύει μόνο για 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Θα πήξει το αίμα».

Τι συνέβη από τις 15:22, όταν διακόπηκε η θεραπεία, μέχρι τις 16:21, όταν κλήθηκε το ΕΚΑΒ;

Οι Αρχές καλούνται να συνθέσουν το παζλ αυτής της κρίσιμης μίας ώρας, εξετάζοντας τις ενδείξεις του μηχανήματος, τις συνθήκες της διακοπής και τις μαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να ξεγελούσε τους συναγερμούς.

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