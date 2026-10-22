Πρόγραμμα FLEX Global 2027-2028: Πλήρεις υποτροφίες για έναν χρόνο σπουδών στις Η.Π.Α.

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Το FLEX Global προσφέρει σε μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα την ευκαιρία να περάσουν ένα ακαδημαϊκό έτος στις Η.Π.Α., με πλήρη υποτροφία, φιλοξενούμενοι/ες από οικογένεια υποδοχής και να φοιτήσουν σε ένα αμερικανικό σχολείο.

Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσων γίνεται μέσω ενός αξιοκρατικού διαγωνισμού, που είναι ανοιχτός σε όσους/όσες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

§ Φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου, στην A΄ Λυκείου ή στη Β΄ Λυκείου*

§ Είναι γεννημένοι/ες από 15 Ιουλίου 2009 έως 15 Ιουλίου 2012

§ Έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του ‘καλά’

§ Έχουν γνώση της Αγγλικής γλώσσας

§ Είναι Έλληνες πολίτες και δικαιούνται διεθνές διαβατήριο

§ Πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί βίζα για τις Η.Π.Α.

* Για τους υποψήφιους/ες της Β’ Λυκείου (το τρέχον σχολικό έτος), που θα φοιτήσουν κατά τη Γ’ Λυκείου σε σχολείο των Η.Π.Α., απαιτείται η επανάληψη της Γ’ Λυκείου με την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα στον ιστότοπο ais.americancouncils.org/flexglobal έως τις 12 Νοεμβρίου 2026.

Το FLEX Global που βασίζεται στην κληρονομιά του Future Leaders Exchange (FLEX), καθώς και του προγράμματος Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES), είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο υλοποιείται από τον οργανισμό American Councils for International Education.

Για απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: [email protected]

Επιπλέον πληροφορίες: greece.americancouncils.org, discoverflexglobal.org, instagram.com/flexglobal_greece/, facebook.com/flexglobalgreece/

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