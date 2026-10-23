Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0: Η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική στο Europa League

Ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 1-0 και της Σπάρτα Πράγας έκανε το τρία στα τρία στην League Phase του Europa League και ανέβηκε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην 26η θέση ο ΟΦΗ.

Με αυτογκόλ του Μάνσβεργκ στο 78' ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Σπάρτα Πράγας και κάνοντας το τρία στα τρία έφτασε τους 9 βαθμούς και την 5η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της League Phase του Europa League.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας (74′ Πέντερσεν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (74′ Τικνιζιάν), Φρόιλερ, Έσε (63′ Πουέρτα), Μάρτινς, Τσικίνιο (83′ Σα), Σίλβα, Γιάρεμτσουκ (63′ Γκονσάλες).

Σπάρτα Πράγας (Μπράιν Πρίσκε): Σουρόβτσικ, Χόβερ (80′ Καντεράμπεκ), Γκούνταλ, Ζελένι, Σούχομελ, Μάτσεκ (67′ Βίντρα), Σόχουρεκ (46′ Μάνσβερκ), Ενέμε, Γιούρασεκ (67′ Σινγκατέχ), Βόιτα (60′ Μπρούνες), Αλκόθερ.

Όσον αφορά τον ΟΦΗ, οι Κρητικοί μετά την ήττα τους με 2-0 από την Λεβαρκούζεν στο Παγκρήτιο έμειναν στους 3 βαθμούς και έπεσαν στην 26η θέση. Στην κορυφή βρίσκεται η Μπενφίκα, με τη Λεβερκούζεν να ακολουθεί και την Μπόρνμουθ να είναι στην 3η θέση.

Τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής

Αραράτ - Αλκμάαρ 0-4

Γιουβέντους - Ρεν 2-2

Λεχ Πόζναν - Σάντερλαντ 1-1

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν 2-4

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Χάποελ Μπερ Σεβά 4-0

ΟΦΗ - Λεβερκούζεν 0-2

Στουρμ Γκρατς - Μαρσέιγ 1-0