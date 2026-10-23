Κρήτη - 2ο ΓΕΛ Αγ. Νικολάου: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων

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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου.

Με τη συμμετοχή 73 γονέων πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές – Ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. για τη διετία 2026-2028

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, των εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2026-2028.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 73 γονείς, με τις ταμειακές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες. Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων δεν προέκυψαν άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια.

Τα αποτελέσματα των εκλογών

Για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι υποψήφιοι έλαβαν τις ακόλουθες ψήφους:



Θάνος Κορομπύλιας: 61 ψήφοι



Γιάννης Κεντριανάκης: 59 ψήφοι



Ιωάννα Κρητσωτάκη: 53 ψήφοι



Μανόλης Βασιλάκης: 39 ψήφοι



Παναγιώτα Καρακυρίτση: 39 ψήφοι



Πελαγία Θεοδόση: 33 ψήφοι



Αθανασία Καρναχωρίτου: 19 ψήφοι

Για την εκπροσώπηση στην Ένωση Γονέων εκλέχθηκαν:



Πελαγία Θεοδόση: 73 ψήφοι



Αθανασία Καρναχωρίτου: 73 ψήφοι

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν:



Γιώργος – Ελευθέριος Σκύβαλος: 60 ψήφοι



Μαρίνα Περάκη: 56 ψήφοι

Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το απόγευμα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2026, ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, Θάνος Κορομπύλιας, συγκάλεσε τους πέντε πρώτους σε ψήφους υποψηφίους, προκειμένου να προχωρήσουν στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομόφωνα, με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Ιωάννα Κρητσωτάκη



Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κεντριανάκης



Ειδικός γραμματέας: Θάνος Κορομπύλιας



Ταμίας: Παναγιώτα Καρακυρίτση



Μέλος: Μανόλης Βασιλάκης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα για τη διετία 2026-2028, με στόχο την ενεργή παρουσία του Συλλόγου στη σχολική ζωή, την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τους μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολικής κοινότητας.

Η συμμετοχή των γονέων στις διαδικασίες του Συλλόγου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη συλλογική διεκδίκηση λύσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών.

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