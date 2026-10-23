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ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Επτά νεκροί από πυροβολισμούς σε εκκλησία – Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Ιορδανία - Ένοπλη επίθεση
clock 16:35 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επτά νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ένοπλης επίθεσης μέσα σε εκκλησία στην περιοχή Καράκ της Ιορδανίας, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη κηδεία.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και επιβεβαίωσε η υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας, οι δράστες άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας και τραυματίζοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τους.

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