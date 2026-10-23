Ιορδανία: Επτά νεκροί από πυροβολισμούς σε εκκλησία – Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Επτά νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ένοπλης επίθεσης μέσα σε εκκλησία στην περιοχή Καράκ της Ιορδανίας, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη κηδεία.
Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και επιβεβαίωσε η υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας, οι δράστες άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας και τραυματίζοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τους.
At least 7 killed, nearly 10 injured in shooting at Hammoud Church in southern Jordan #Jordan https://t.co/HOLsNt8sZx
— منصور المسوري (@Mansour202309) October 23, 2026
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