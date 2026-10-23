Καλοριφέρ: Ζεσταίνει τον τοίχο αντί για το δωμάτιο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν

Τα καλοριφέρ είναι υπεύθυνα για τη θέρμανση των περισσότερων σπιτιών κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, εξασφαλίζοντας μια άνετη και βέλτιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Ωστόσο, δεν εκπέμπουν όλα τα καλοριφέρ σε ένα σπίτι θερμότητα εξίσου. Αυτά που βρίσκονται σε εξωτερικούς τοίχους (δηλαδή, τοίχους που βλέπουν προς τον δρόμο) είναι λιγότερο αποδοτικά και αυξάνουν το κόστος ενέργειας, καθώς μεγάλο μέρος της θερμότητάς τους διαφεύγει προς τα έξω αντί να παραμένει μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.eleconomista.es. Παρ ‘όλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχει μια απλή σπιτική λύση για να μονώσετε αυτά τα καλοριφέρ σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, αποτρέποντας τη σπατάλη θέρμανσης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα καλοριφέρ εκπέμπουν θερμότητα και από τις δύο πλευρές, δηλαδή από την πλευρά που βλέπει προς το δωμάτιο και από την πλευρά που βλέπει προς τον τοίχο. Αυτό σημαίνει ότι η θερμότητα που κατευθύνεται προς τον τοίχο τελικά θα διαπεράσει τους τοίχους, καθιστώντας την τοποθέτηση των καλοριφέρ μέσα στο σπίτι κρίσιμη. Ενώ τα καλοριφέρ που βρίσκονται σε τοίχους απέναντι από ένα άλλο δωμάτιο στο σπίτι είναι εξαιρετικά αποδοτικά, καθώς η θερμότητα που διέρχεται από τον τοίχο παραμένει μέσα στο σπίτι, τα καλοριφέρ που βρίσκονται σε εξωτερικούς τοίχους χάνουν σχεδόν τη μισή από τη θερμότητά τους , καθώς αυτή διέρχεται από τον τοίχο και παραμένει έξω από το σπίτι.

Επομένως, το κλειδί για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης όλων των θερμαντικών σωμάτων στο σπίτι είναι η σωστή μόνωση όσων βρίσκονται σε εξωτερικούς τοίχους, αποτρέποντας έτσι τη διαφυγή θερμότητας εκτός του σπιτιού και διατηρώντας την στο εσωτερικό, μειώνοντας το κόστος.

Μονωτικά καλοριφέρ στο σπίτι

Ο καλύτερος τρόπος για να μονώσετε τα καλοριφέρ που βρίσκονται σε εξωτερικούς τοίχους είναι με τη χρήση ανακλαστικού θερμικού ρολού, καθώς έχει την ικανότητα να δημιουργεί ένα στρώμα μεταξύ του τοίχου και του καλοριφέρ, προκαλώντας την ανάκλαση της θερμότητας και την παραμονή της μέσα στο σπίτι. Έτσι, απλά πρέπει να κόψετε το ανακλαστικό θερμικό ρολό σε κομμάτια ίδιου μεγέθους με τα καλοριφέρ και να το κολλήσετε στους τοίχους, ακριβώς πίσω από τα καλοριφέρ, δημιουργώντας έτσι αυτό το δεύτερο στρώμα που εξασφαλίζει μόνωση. Αυτή η τεχνική δεν είναι μόνο αποτελεσματική, αλλά είναι και ανεπαίσθητη, καθώς ο ανακλαστικός θερμικός κύλινδρος βρίσκεται ακριβώς πίσω από τα θερμαντικά σώματα, καθιστώντας τον αόρατο με γυμνό μάτι, μεγιστοποιώντας την απόδοση χωρίς να επηρεάζεται η εμφάνιση.

Πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου

Παρόλο που αυτή η τεχνική συνιστάται ιδιαίτερα για την εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση και την πρόληψη της απώλειας θερμότητας στα σπίτια, πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολικά. Εάν το ανακλαστικό θερμικό ρολό παραμένει πάντα κολλημένο πίσω από τα καλοριφέρ, ενδέχεται να εμφανιστεί υγρασία στους τοίχους που καλύπτει, καθώς η θερμότητα από τη θέρμανση δεν θα φτάσει σε αυτήν την περιοχή, κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Συνεπώς, οι ειδικοί προτείνουν να αφήνετε το θερμοπλαστικό κολλημένο τις περισσότερες φορές, αλλά περιστασιακά να το ξεκολλάτε και να αφήνετε τον τοίχο πίσω του ελεύθερο , αποτρέποντας έτσι και τη συσσώρευση υγρασίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση μούχλας.

Διαβάστε επίσης:

Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς σε παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως

Πρωτεϊνη: 10 τροφές που αξίζει να εντάξετε στη διατροφή σας... εκτός από το μοσχάρι