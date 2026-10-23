Μελάνωμα: Εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA για τον καρκίνο μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου

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Σημαντική μείωση του κινδύνου υποτροπής ή θανάτου σε ασθενείς με μελάνωμα πέτυχε το πειραματικό, εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA των Moderna και Merck, όταν χορηγήθηκε μαζί με την ανοσοθεραπεία Keytruda.

Τα αποτελέσματα μεγάλης κλινικής δοκιμής ενισχύουν τις προσδοκίες για θεραπείες προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, ο συνδυασμός μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου, σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο του Keytruda. Παράλληλα, περιόρισε κατά 38% τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Τι έδειξε η διετής παρακολούθηση

Η δοκιμή Φάσης 3 περιέλαβε περισσότερους από 1.100 ασθενείς. Δύο χρόνια μετά τη θεραπεία, το 82,2% όσων έλαβαν τον συνδυασμό παρέμενε χωρίς επανεμφάνιση του καρκίνου, έναντι 70% στην ομάδα που έλαβε μόνο Keytruda.

Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε 12,2 ποσοστιαίες μονάδες. Το 42% που ανακοίνωσαν οι εταιρείες αφορά τη σχετική μείωση του κινδύνου υποτροπής ή θανάτου και δεν σημαίνει μείωση της θνησιμότητας κατά 42% μεμονωμένα.

«Είναι εξαιρετικά στατιστικά σημαντικό. Δεν είναι αποτέλεσμα τύχης», δήλωσε στο Reuters ο δρ Χουσεΐν Τάουμπι, ειδικός στο μελάνωμα και ερευνητής της δοκιμής στο MD Anderson Cancer Center του Πανεπιστημίου του Τέξας.

Τα αποτελέσματα, που βασίζονται στα πρώτα δύο χρόνια παρακολούθησης, πρόκειται να παρουσιαστούν το Σάββατο στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας στη Μαδρίτη.

Πώς λειτουργεί το εξατομικευμένο εμβόλιο

Το εμβόλιο, γνωστό ως intismeran autogene, σχεδιάζεται με βάση μεταλλάξεις που είναι μοναδικές για τον όγκο κάθε ασθενούς. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα.

Το Keytruda δρα συμπληρωματικά: αφαιρεί ένα φυσικό «φρένο» της ανοσολογικής απόκρισης, το οποίο εκμεταλλεύονται τα καρκινικά κύτταρα για να αποφεύγουν την επίθεση του ανοσοποιητικού.

Πρόκειται για θεραπευτικό εμβόλιο για ανθρώπους που έχουν ήδη νοσήσει, όχι για εμβόλιο πρόληψης του μελανώματος στον γενικό πληθυσμό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ, χαρακτήρισε τα ευρήματα αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου στην αντιμετώπιση του καρκίνου, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα δημιουργίας Τ-λεμφοκυττάρων ειδικά προσανατολισμένων στον όγκο του ασθενούς.

Αίτηση έγκρισης και δοκιμές σε άλλους καρκίνους

Οι εταιρείες προετοιμάζουν την υποβολή αίτησης έγκρισης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Μπανσέλ, η Moderna προσδοκά κυκλοφορία του εμβολίου το 2027, εφόσον εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ρυθμιστική έγκριση.

Ο συνδυασμός με το Keytruda δοκιμάζεται ήδη και σε άλλες μορφές καρκίνου, μεταξύ των οποίων του νεφρού, της ουροδόχου κύστης και του πνεύμονα.

Ο επικεφαλής της Moderna εκτίμησε ότι το εμβόλιο θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας όπου δρα το Keytruda, το οποίο έχει εγκριθεί για 19 τύπους καρκίνου. Το εάν και σε ποιον βαθμό θα επιβεβαιωθεί αυτή η προοπτική παραμένει αντικείμενο των κλινικών δοκιμών.

Γιατί η μετοχή της Moderna υποχώρησε

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η μετοχή της Moderna έκλεισε την Πέμπτη με απώλειες άνω του 17%, ενώ η Merck υποχώρησε περίπου κατά 1,8%.

Είχε προηγηθεί ισχυρό ράλι: από τον Αύγουστο, όταν οι εταιρείες ανακοίνωσαν την επιτυχία της δοκιμής χωρίς να δημοσιοποιήσουν τα αναλυτικά δεδομένα, η μετοχή της Moderna είχε σχεδόν τετραπλασιαστεί έως το κλείσιμο της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το Reuters, ορισμένοι αναλυτές εκτίμησαν ότι τα ευρήματα μπορεί να ενισχύσουν τα ερωτήματα των επενδυτών για το πόσο ευρέως θα αποδώσει η τεχνολογία σε άλλους καρκίνους. Η χρηματιστηριακή αντίδραση ακολούθησε την πρόωρη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε ογκολογική ιστοσελίδα.

πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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