Μάξιμος Σενετάκης: Η κυβέρνηση έδωσε απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν την αποφασιστικότητά της

«Η κυβέρνηση έδωσε απάντηση σε όλους όσοι αμφισβήτησαν την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στο νησί», τόνισε ο Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, με αφορμή τα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στις Αρχάνες.

Ο κ. Σενετάκης καλωσόρισε στο Ηράκλειο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού που παρουσιάστηκε πριν από λίγους μήνες και για μια δέσμευση που γίνεται πράξη».

Αναφερόμενος στη νέα Υποδιεύθυνση, υπογράμμισε:

«Η Κρήτη αποκτά μια μόνιμη και εξειδικευμένη υπηρεσία. Με 130 αστυνομικούς. Με ειδικό Τμήμα για τις μορφές εγκληματικότητας που απασχολούν ιδιαίτερα το νησί. Με αρμοδιότητα σε ολόκληρη την Κρήτη».

Παράλληλα, συνέδεσε τη λειτουργία της με τη συνολική ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στο νησί. «Μετά τη λειτουργία της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, ολοκληρώνεται ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στην Κρήτη», ανέφερε.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου ευχαρίστησε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη «για τη συνέπεια που επέδειξε για άλλη μία φορά» στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού και ευχήθηκε στον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης, Μανώλη Πιπεράκη, και σε όλα τα στελέχη της «καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχουν μπροστά τους».

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