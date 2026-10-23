Στη Νορβηγία επιχειρηματίες των Χανίων για την αναζήτηση νέων διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών

Στη Νορβηγία ταξίδεψε η Χανιώτικη Επιχειρηματικότητα για την αναζήτηση νέων διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών στη σκανδιναβική αγορά με επίκεντρο τις πράσινες ψηφιακές τεχνολογίες, την κυκλική και τη γαλάζια οικονομία.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), Αντώνης Ροκάκης, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα του Επιμελητηρίου Χανίων, Γιώργο Μανουσέλη, αναζήτησαν νέες στρατηγικές συμμαχίες για τη Χανιώτικη Επιχειρηματικότητα στο Όσλο, σε συνεργασία με τον εθνικό οργανισμό της Νορβηγίας "Innovation Norway", ο οποίος προωθεί θεσμικά την Καινοτομία και την Ανάπτυξη των Νορβηγικών επιχειρήσεων, παρέχοντας χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας. Ο θεσμικός φορέας των Χανιωτών επιχειρηματιών συμμετείχε στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης των "EEA & Norway Grants", η οποία πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της "Oslo Innovation Week".

Οι επιχορηγήσεις "EEA and Norway Grants" σύμφωνα με τον κ. Ροκάκη, χρηματοδοτούνται από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, συνδυαστικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις δικαιούχους χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η διοργάνωση εστίασε στις πράσινες ψηφιακές τεχνολογίες, στην κυκλική οικονομία και στη γαλάζια οικονομία, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία νέων συνεργασιών και στην ανάπτυξη καινοτόμων, βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στη διεθνή διοργάνωση συμμετείχαν επιχειρήσεις, clusters, ερευνητικοί οργανισμοί και κλαδικοί φορείς από την Ευρώπη. Προωθήθηκε η αναζήτηση εταίρων και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, ενόψει των επικείμενων προσκλήσεων των προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας των EEA & Norway Grants.

Μεταξύ των σημαντικότερων συναντήσεων της Χανιώτικης επιχειρηματικής αποστολής ήταν και το Επιμελητήριο του Όσλο, η Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Νορβηγίας - "SMB Norge", η Ελληνοολλανδική θερμοκοιτίδα Καινοτομίας που υποστηρίζεται από την Ολλανδική πρεσβεία - "Orange Grove/ SDG House", σε συνδυασμό με αρκετούς Ευρωπαίους επιχειρηματίες από τη Νορβηγία, την Εσθονία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και την Κροατία.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., Αντώνης Ροκάκης, έκανε λόγο για στοχευμένη παρουσία του Επιμελητηρίου στη Σκανδιναβική Αγορά ή οποια εντάσσεται όπως δήλωσε: "στο πλαίσιο της στρατηγικής του Επιμελητηρίου Χανίων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής Επιχειρηματικότητας, επιμένοντας με συνέπεια να επενδύουμε στη διεθνή δικτύωση και στη δημιουργία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις μας, επιδιώκοντας να μετατρέψουμε τις διεθνείς μας επαφές σε ουσιαστικές εμπορικές συνεργασίες με μετρήσιμα οφέλη για την οικονομική Ανάπτυξη των Χανίων. Το "EEA and Norway Grants Matchmaking Event" διασυνδέει επιχειρήσεις και οργανισμούς από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, δημιουργώντας προϋποθέσεις για κοινά έργα, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων. Εμείς επικεντρώσαμε σε σειρά διμερών επαφών και συναντήσεων με θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις σε κλάδους, όπως η Γαλάζια Οικονομία, οι πράσινες τεχνολογίες Ενέργειας, και τα προϊόντα Αγροδιατροφής σε διασύνδεση με τον Χανιώτικο Τουρισμό, ο οποίος ήδη διαθέτει ηγετική παρουσία στις Σκανδιναβικές Αγορές".

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