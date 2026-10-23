Αλέξης Καλοκαιρινός: Αυτοψία σε Προφήτη Ηλία και Βενεράτο για τα νέα έργα ύδρευσης

Αυτοψία σε σημαντικά έργα σε Προφήτη Ηλία και Βενεράτο για την ενίσχυση της ύδρευσης στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη, το Γενικό Διευθυντή Μανόλη Κοσμαδάκη και τον Αντιπρόεδρο Βασίλη Παρασύρη το μεσημέρι της Πέμπτης 23/10.

Συγκεκριμένα, στον Προφήτη Ηλία, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, συνοδευόμενος και από την Αντιδήμαρχο Γιάννα Καλονάκη, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μανόλη Τσατσαράκη και την επιβλέπουσα του έργου Κωνσταντίνα Καλογεράκη, είδε από κοντά τις εργασίες που πραγματοποιούνται για την ανόρυξη γεώτρησης σε βάθος 350 μέτρων με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων του δικτύου για ύδρευση.

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Λίγο αργότερα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Σμπώκο, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βαγγέλη Μαραγκάκη και την Κοινοτική Σύμβουλο Ελένη Καρδάση, επισκέφθηκαν στο Βενεράτο την νέα δεξαμενή η οποία είναι ήδη σε χρήση. Η δεξαμενή που βρίσκεται βόρειοανατολικά του οικισμού Κεράσια σε υψόμετρο 410 μέτρων, έχει διπλάσια χωρητικότητα από την παλιά φτάνοντας τα 100 κυβικά και προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ύδρευση του οικισμού.

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Το έργο, προϋπολογισμού 95.000 ευρώ, ενισχύθηκε και με την κατασκευή νέου διπλού αγωγού ύδρευσης.

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