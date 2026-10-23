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GOSSIP - LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η φωτογραφία με την Αλεξάνδρα Νίκα μετά τη συναυλία στο Royal Albert Hall

αρ
clock 13:00 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Aλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγός της, Κωνσταντίνο Αργυρό, μετά τη συναυλία στο Royal Albert Hall. Η ίδια βρέθηκε εκεί για να τον στηρίξει.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός  επέστρεψε στη σκηνή του εμβληματικού χώρου, δυο χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση εκεί.

 Στο Instagram story που έκανε, πόζαρε αγκαλιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με το ζευγάρι να κοιτάζεται, ενώ χαμογελούσε.

αρ

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