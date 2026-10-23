Ηράκλειο: Σύσκεψη σωματείων και φορέων για την οργάνωση κινητοποιήσεων

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχεται το εργατικό κίνημα στο Ηράκλειο, καθώς σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης συντονίζουν τα βήματά τους απέναντι στην ακρίβεια και την πολιτική που πλήττει το λαϊκό εισόδημα. Με φόντο έναν δύσκολο χειμώνα και με κορυφαίο σταθμό την πανελλαδική γενική απεργία στις 25 Νοεμβρίου, οι τοπικοί φορείς δίνουν το πρώτο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Σκοπός της ανοιχτής σύσκεψης είναι η οργάνωση του μεγάλου συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη στις 30 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση - κάλεσμα:

Μπροστά στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με τα προβλήματα των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών να οξύνονται καθημερινά, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να δυναμώσουν η κοινή δράση και ο συντονισμός των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την οργάνωση ενός μαζικού, μαχητικού συλλαλητηρίου στο Ηράκλειο στις 30 Οκτώβρη, που θα αποτελέσει σταθμό στην ανάπτυξη της κοινής μας δράσης, θα ενώσει τη φωνή των εργαζομένων και του λαού απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τις ανάγκες μας και θα στείλει ηχηρό μήνυμα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας μας.

Η ακρίβεια στα βασικά είδη κατανάλωσης, οι υπέρογκοι λογαριασμοί της Ενέργειας, οι χαμηλοί μισθοί και οι συντάξεις, η φορολογία που εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα, η υποστελέχωση των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, τα προβλήματα στα σχολεία και οι ελλείψεις σε κοινωνικές υποδομές κάνουν ολοένα δυσκολότερη την καθημερινότητά μας.

Την ίδια στιγμή, δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στους πολεμικούς εξοπλισμούς και στην πολεμική προετοιμασία, ενώ για τις ανάγκες του λαού δεν περισσεύουν χρήματα. Η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς, με την αξιοποίηση στρατιωτικών βάσεων, λιμανιών και άλλων υποδομών, δημιουργεί τεράστιους κινδύνους και για τον λαό της Κρήτης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη βάση της Σούδας.

Δεν δεχόμαστε να μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τις ανάγκες μας, την ώρα που ξοδεύονται δισεκατομμύρια για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων!

Ο αγώνας ενάντια στην πολεμική εμπλοκή συνδέεται άμεσα με τον αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, προστασία από την ακρίβεια, δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία, ασφαλείς χώρους δουλειάς και προστασία της ζωής μας.

Η 30ή Οκτώβρη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς την ίδια μέρα πραγματοποιείται η 2η Διεθνής Μέρα Δράσης των Λιμενεργατών. Εργαζόμενοι σε δεκάδες λιμάνια σε όλο τον κόσμο συντονίζουν την απεργιακή τους δράση ενάντια στον πόλεμο, στην εκμετάλλευση και στη μετατροπή των λιμανιών σε ορμητήρια πολέμου.

Ο διεθνής αυτός συντονισμός δείχνει τη δύναμη του οργανωμένου συλλογικού αγώνα και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση να ενώσουμε και από το Ηράκλειο τη φωνή μας με τους εργαζόμενους που αγωνίζονται σε όλο τον κόσμο.

Γι' αυτό καλούμε τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους αυτοαπασχολούμενων, τους αγροτικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων, τους φοιτητικούς συλλόγους , τη συντονιστική επιτροπή μαθητών Ηρακλείου και όλους τους μαζικούς φορείς του Ηρακλείου σε κοινή σύσκεψη, τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη στις 6 μ.μ. στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (διεύθυνση Κριτοβουλίδου 19) για την οργάνωση και

προετοιμασία του συλλαλητηρίου στις 30 Οκτώβρη και την κλιμάκωση με γενική απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 25 Νοέμβρη.

Στόχος μας είναι να διεξαχθεί μια ουσιαστική και δημιουργική συζήτηση, να κατατεθούν προτάσεις και σκέψεις για την ανάπτυξη κοινών διεκδικήσεων και δράσεων, με επίκεντρο:

· Την προστασία του λαϊκού εισοδήματος, με αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια.

· Την κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, τη φορολογική ελάφρυνση των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων και την προστασία της λαϊκής κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

· Την ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, με γενναία κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και σύγχρονες, ασφαλείς υποδομές.

· Την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές και στις λαϊκές κατοικίες.

· Την απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς, το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και των υπόλοιπων ξένων στρατιωτικών βάσεων, τη μη αξιοποίηση λιμανιών και άλλων υποδομών για πολεμικούς σκοπούς.



Καλούμε κάθε σωματείο και μαζικό φορέα να συμβάλει με τη συμμετοχή και τις προτάσεις του στην επιτυχία της σύσκεψης και στην οργάνωση ενός μαζικού, μαχητικού συλλαλητηρίου στις 30 Οκτώβρη.

Στην σύσκεψη θα παρευρίσκονται και θα παρέμβουν οι συνάδελφοι:

· Γιάννης Σκλάβος *Επικεφαλής του συνδυασμού των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, ΕΑΣ (Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία) Ναυτών, στο σωματείου ΠΕΝΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού) που βρίσκεται σε αρχαιρεσίες.

Στις 30 Οκτώβρη να ακουστεί δυνατά και από το Ηράκλειο:

ΔΕ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥΣ!

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