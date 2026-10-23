Δήμος Χανίων: Δωρεάν μαθήματα υπολογιστών για γυναίκες άνω των 60 ετών

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Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την έναρξη εγγραφών για τον νέο κύκλο δωρεάν μαθημάτων υπολογιστών, που απευθύνονται σε γυναίκες ηλικίας 60 ετών και άνω, με πρωτοβουλία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Χανίων.

Με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία και την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της τεχνολογίας, τα μαθήματα προσφέρουν τη δυνατότητα εξοικείωσης με βασικές ψηφιακές εφαρμογές, που διευκολύνουν την καθημερινότητα και την αυτόνομη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την πλοήγηση στο Διαδίκτυο και την ασφαλή αναζήτηση πληροφοριών, τη διαχείριση και αποθήκευση αρχείων, τη δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω gov.gr και τη συμπλήρωση εντύπων.

Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει επτά μαθήματα και θα πραγματοποιηθεί στην Ψηφιακή Ακαδημία του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε΄, α΄ όροφος), με δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο τμημάτων:

Τμήμα Α΄: Κάθε Τρίτη, από 3 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2026, ώρες 10:00–12:00.

Τμήμα Β΄: Κάθε Πέμπτη, από 5 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου 2026, ώρες 10:00–12:00.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στο τηλέφωνο 28213 41692, καθημερινά, από τις 08:30 έως τις 14:30.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η δράση υλοποιείται από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής τους στην ψηφιακή εποχή.

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