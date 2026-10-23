Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος: Το συναξάρι της ημέρας από τον π. Παντελεήμονα Μούγκουρο (βίντεο)

Τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου τιμά σήμερα η Εκκλησία. Επίσης, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιγνατίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και του Οσίου Μακαρίου του Ρωμαίου.



Ο Ιάκωβος ήταν γιος του Δίκαιου Ιωσήφ του Μνήστορος της Θεοτόκου και λόγω της συνεχούς συναναστροφής του με τον Ιησού, κατά τα παιδικά τους χρόνια, ονομάστηκε Αδελφόθεος ή Αδελφός του Κυρίου.

Η υποδειγματική πίστη και αφοσίωσή του στο Χριστό αποδείχθηκε έμπρακτα μέσα από την ιεραποστολική, ποιμαντική και φιλανθρωπική δράση του ως πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων, αφού κατά την παράδοση είχε χειροτονηθεί από τον ίδιο το Θεάνθρωπο.

Το κύρος στο πρόσωπό του Ιακώβου, αποτυπώνεται ανάγλυφα στις τοποθετήσεις του κατά τις εργασίες της Αποστολικής Συνόδου του 49 μ.Χ., όπου η συμβολή του στην εξάπλωση της νέας πίστης σε όλα τα έθνη υπήρξε καθοριστική.

Ο Ιάκωβος προίκισε την Εκκλησία με τη θεόπνευστη Καθολική Επιστολή του, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, καθώς και με την πρώτη Θεία Λειτουργία, που αποτέλεσε τη βάση για τις μεταγενέστερες του Μ. Βασιλείου και του ιερού Χρυσοστόμου.

Την προσφορά του προς την Εκκλησία ο Αδελφόθεος Ιάκωβος επισφράγισε με το μαρτυρικό του θάνατο, στον οποίο τον υπέβαλαν οι ομοεθνείς του.

Ας θυμηθούμε το Συναξάρι της ημέρας από τοη ηγούμενο της Ι.Μ Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπω: Της Καρδίτσης ο γόνος και της Πιερίας το αγλάισμα. Του Παναγιώτη Μυργιώτη*