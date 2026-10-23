Διονύσης Καλαματιανός: Παραιτήθηκε από βουλευτής για να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα (βίντεο)

Την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταθέτοντας επιστολή παραίτησης στον Πρόεδρο της Βουλής, χαρακτήρισε την επιλογή του πράξη συνείδησης και ευθύνης, τονίζοντας την ανάγκη για έναν ισχυρό, προοδευτικό πόλο με προοπτική διακυβέρνησης και πολιτικής ανατροπής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Διονύση Καλαματιανού



«Με σεβασμό στις αρχές και στις αξίες που υπηρετώ πάντοτε, ανακοινώνω ότι καταθέτω στον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων επιστολή παραίτησης από βουλευτής.



Εδώ και αρκετό καιρό έχω τοποθετηθεί επανειλημμένα και δημόσια.

Πιστεύω ότι για να γίνουν παρελθόν οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης που ευθύνονται για την ακρίβεια, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την φτωχοποίηση, την υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου, απαιτείται ένας ισχυρός, δημοκρατικός, προοδευτικός πόλος.

Ένα πολιτικό σχήμα με προοπτική διακυβέρνησης για να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να συσπειρώσουν και να κάνουν πράξη την πολιτική ανατροπή. Συμπαρατάσσομαι μαζί τους πολιτικά, προγραμματικά και συναισθηματικά. Είναι μια καθαρή επιλογή συνείδησης, συνέπειας και ευθύνης.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους φίλους και τις φίλες που με εμπιστεύονται και συμπορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια της κοινής μας πορείας. Η συμμετοχή και η στήριξη σας έχει αποδειχθεί πολύτιμη και μου δίνει δύναμη και πίστη ότι προχωράμε μαζί και στο επόμενο βήμα.

Συνεχίζω να είμαι παρών πολιτικά και κοινωνικά, μαζί με όλες και όλους εσάς. Συνεχίζουμε τη συλλογική δράση, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μαζί για την πρόοδο, για την προοπτική, για μια καλύτερη ζωή, για μία καλύτερη Ελλάδα».

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